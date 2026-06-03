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皇后區小夫妻年收16萬 育兩兒存錢買房還能每年旅行

記者戴慈慧／紐約報導
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皇后區近年房價與租金快速上漲，不同社區之間的生活成本差距，成為許多紐約家庭搬遷與...
皇后區近年房價與租金快速上漲，不同社區之間的生活成本差距，成為許多紐約家庭搬遷與理財的重要考量。(本報資料照片)

在全球生活成本最高的城市之一紐約，一個中產家庭要怎樣才能站穩腳跟？據「紐約時報」報導，居住在皇后區東艾姆赫斯特(East Elmhurst)的一對年輕夫婦，年收入約16萬8000元，在高房租與高托兒費的城市裡，一邊撫養兩名幼女，一邊努力存錢買房，同時仍保留家庭旅行與慶祝重要節日的空間，折射出不少紐約家庭的真實寫照。

37歲的費南德茲(Erika Fernandez-Pacheco)是體育記者與內容創作者，丈夫帕切科(Manuel Pacheco)在曼哈頓一家旅館從事餐飲服務。兩人年收入合計約16萬5000至17萬元，育有兩名女兒，分別是四歲與一歲。

費南德茲—帕切科從小在紐約長大，父母是移民，家裡長年入不敷出。也因此，她對「穩定」兩字格外看重。

新冠疫情期間，夫妻搬到靠近拉瓜迪亞機場的東艾姆赫斯特，找到一間約700平方呎的兩房公寓，月租1800元，自2021年入住至今未曾調漲。雖然離地鐵站有段距離，丈夫每天清晨4時15分就得出門上班，還得多花車資轉乘，但兩人認為，和動輒2500元以上的捷運沿線租金相比，現在的住處讓他們有喘息空間。

在紐約，托兒費往往是家庭最沉重的負擔。附近日托中心每月約2500元，比他們的房租還高。這對夫妻從未請過保母，而是依靠雙方父母輪流照顧孩子。對年長的祖父母來說並不輕鬆，但也讓這個家庭得以維持財務平衡。

大女兒目前就讀市府免費學前班(pre-K)，進一步減輕開銷。醫療方面，由於丈夫所屬工會提供完善保險，全家幾乎沒有額外醫療支出。

夫妻的目標是每月存下1200元，為未來購屋準備頭期款。雖然有時只能存500元，他們仍堅持持續累積。採購上也處處講究策略：每年兩次到批發市場大量採買冷凍肉品，再搭配倉儲超市與折扣券，把日常開銷壓到最低。

但節省並不意味著放棄享受。他們為兩個女兒都辦過超過百人的生日派對，並請親友將禮金直接存入教育基金；夫妻每年也安排一次大型家庭旅行，最近一次前往巴貝多，花費約4000元。

費南德茲坦言，自己花了很長時間才學會放心花錢。她現在更願意在能力範圍內，為家人留下回憶。

在物價高漲的城市裡，這個皇后區家庭的選擇與取捨，正是許多紐約中產家庭每天都在做的計算：如何在現實與理想之間，替下一代留出空間。

皇后區 曼哈頓 紐約時報

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