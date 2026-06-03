TikTok掀中式生活風潮 「Chinamaxxing」走紅

抖音上有大量創作者在分享自己嘗試「中式生活」的心得。(圖取自抖音頁面截圖)

一段短短幾秒的影片裡，有人對著鏡頭說：「不要喝冰水。」下一幕，他把手中的冰飲倒掉，換上一杯熱水，語氣帶著幾分認真，又帶著幾分玩笑。這類畫面，近來在抖音 (TikTok)上大量出現，也讓一個新詞快速走紅—「Chinamaxxing」。

所謂「Chinamaxxing」，來自網路語言「maxxing」，原本指將某種行為做到極致，如今被用來形容刻意模仿中國生活方式。過去一年，這類內容在社群平台迅速擴散，不少年輕人開始嘗試改變日常習慣，從飲食到作息，並將這種轉變當成一種生活實驗。

在這些影片中，「中式生活」往往被呈現為一套簡單而有規律的日常：喝熱水、吃熱食、避免生冷、提早入睡、隨身攜帶保溫瓶。有些創作者甚至刻意模仿長輩口吻，重複「對身體好」的叮嚀，讓整體氛圍介於模仿與戲仿之間。

「紐約時報 」指出，這類內容之所以吸引人，部分原因在於它延續了西方長期對中國及東亞文化的既定想像—一種強調紀律、養生與自我節制的生活方式。在短影音的傳播下，這些印象被切割成易於理解的片段，快速進入日常滑動的社群內容中。

這種帶有距離的好奇與模仿，也被部分評論稱為一種新的「sinophilia」，即對中國文化的興趣與迷戀。但與過去透過文學、電影或學術接觸不同，如今的理解往往來自演算法推送的片段影像，節奏更快，也更容易被誇張化。

在這些影片裡，「中國」常被壓縮成幾個可辨識的符號：熱水、中藥、拖鞋、家常飲食。「紐約時報」形容，這種呈現方式讓複雜的文化經驗被轉化為可複製的生活片段，也讓模仿變得更容易，但同時也拉開了與真實生活之間的距離。

不少內容本身帶有明顯的反諷意味。有些創作者一邊模仿，一邊誇張放大這些習慣，例如把「喝熱水」當成所有問題的解方，或用半開玩笑的語氣呈現「亞洲父母式健康觀」。

報導同時指出，這股趨勢也與當代年輕世代的生活狀態有關。在醫療成本高、工作壓力大、生活節奏緊湊的背景下，一種看似簡單、強調身體感受與日常規律的生活方式，對部分人而言具有吸引力。與其說是在模仿中國文化，不如說是在尋找一種不同於現有生活模式的可能。

不過，這樣的模仿多半停留在表層。無論是中醫理論、飲食文化或家庭關係，背後的脈絡往往未被深入理解，而是以幾個容易辨識的畫面取代。這也讓「Chinamaxxing」更像是一種網路語言與文化迷因，而非真正的文化轉向。