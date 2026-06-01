皇后區洛克威海灘溺水悲劇 民代籲延長救生員值勤時段

市府官員與地方民代近日在皇后區洛克威海灘(Rockaway Beach)舉行年度夏季海灘開放儀式，共同宣布海灘開放，迎接夏季旅遊旺季。(記者許君達╱攝影)

市府官員與地方民代近日在皇后區 洛克威海灘(Rockaway Beach)舉行年度夏季海灘開放儀式，共同宣布海灘開放，迎接夏季旅遊旺季。日前一名18歲少年在海灘附近失蹤溺水的事件，也讓他們再次呼籲市府延長海灘開放時間及救生員的值勤時段。

紐約市 公園局局長島村(Tricia Shimamura)表示，很高興再次迎接紐約市民回到海灘，享受夏日戶外活動。出生於洛克威的皇后區區長理查茲(Donovan Richards)則稱，洛克威是「東岸最棒的海灘」，不僅吸引衝浪愛好者，也成為家庭休閒及單車騎士的熱門去處。

據悉，洛克威半島擁有長達七哩的海灘及木板步道(boardwalk)，為全美最大的都市海灘之一。根據市府數據，去年共有約200萬人次造訪洛克威海灘。今年夏季期間，洛克威海灘每日開放時間為上午10時至下午6時，並由救生員駐守。

活動上，與會人士也提到了近期在洛克威發生的溺水事件。根據市警局，18歲的布朗士 居民費格羅亞(Brandon Figueroa)於5月27日下午約3時31分，在73街海灘附近下水後失蹤，至今仍未尋獲。與他一同下水的另一人，則被救援人員成功救起。

市府資料也顯示，自2020年，已有超過十人在洛克威海域溺斃。許多事故發生在海灘關閉後或救生員下班期間。2024年，16歲少年錢德勒(Elyjha Chandler)與17歲少年帕金斯(Christian Perkins)也曾在半島上的里斯海灘(Riis Beach)游泳時失蹤身亡。

區長理查茲與多位地方民代，也在活動上再次呼籲市府延長海灘開放時間及救生員的值勤時段，並考慮將海灘季延長至9月，以因應民眾實際需求並減少安全風險。

洛克威市議員布魯克斯-鮑爾斯(Selvena Brooks-Powers)表示，海灘雖然美麗，但海況往往難以預測。州眾議員阿馬托(Stacey Pheffer Amato)則呼籲，除增加救生員服務外，也應加強游泳安全教育與公共泳池資源，提升民眾對海流及海洋環境危險性的認識。