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3州議員提案 防止網路詐騙

記者胡聲橋╱紐約報導
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數名州議員發起提案，防止網路詐騙。示意圖。(路透)
數名州議員發起提案，防止網路詐騙。示意圖。(路透)

皇后區州參議員康莫利(Leroy Comrie)和布碌崙(布魯克林)州參議員郭納德(Andrew Gounardes)在今年的立法會議上分別提出了兩項提案，試圖解決社群媒體上的欺詐問題。這兩項提案目前已合併為一項提案。

康莫利是「社群媒體詐欺廣告預防議案」(Fraudulent Social Media Advertising Prevention Act)的發起人之一。康莫利介紹，自己在臉書上看到一則他感興趣的鞋子的廣告，於是點擊廣告頁面欣然下單。但該網站最終被證實是詐騙網站，並竊取了康莫利的銀行資訊。

「我不得不更換信用卡。他們幾乎盜走了我整個支票帳戶」，康莫利表示，「我一直以為臉書是個安全的平台。我以為只要在主流網站或社群媒體平台上購買商品，就一定能找到經過審核、真實可靠的信息。但結果證明，這竟然是個假網站」。

康莫利提出的議案要求所有網站或社群媒體平台核實其網站上第三方廣告商的身分，例如提供法定名稱、實際地址和商業登記文件。該議案還要求網站和平台向州檢察長辦公室提交季度報告，詳細說明正在審查的廣告總數以及因詐欺活動而被暫停的帳戶數量。

郭納德和曼哈頓州眾議員博雷斯(Alex Bores)在今年的立法會議上曾提出一項名為「制止平台濫用和欺詐議案」(Stopping Abuse and Fraud Enabled by Platforms Act)，該議案也旨在解決社群媒體的欺詐問題，該法案已被併入康莫利的提案中。

郭納德和康莫利日前共同舉辦記者會，表達了對議案的支持，該提案也得到了反網路仇恨中心(Center for Countering Digital Hate)的支持。

根據網路犯罪投訴中心(Internet Crime Complaint Center)統計，2024年紐約州因網路詐騙造成的損失超過9億元，在全美各州排名第四。但由於實際報案的受害者比例較低，實際損失總額估計要高得多。

布碌崙 社群媒體 布魯克林

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