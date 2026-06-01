陳學理辦社區垃圾回收反應佳 6╱6再一場
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在紐約市清潔局(NYCDOS)與下東區生態中心(Lower East Side Ecology Center)合作下，州參議員陳學理和州眾議員鄭永佳辦公室近日在社區共同組織了一次垃圾回收活動，共吸引了數百名致力於保護環境和推動永續發展的當地居民參加。州參議員陳學理為此再次呼籲社區居民積極垃圾回收。
陳學理辦公室稱，共有332戶家庭參與了這項活動，協助將大量廢棄物從垃圾掩埋場分離出來，居民們共回收了1萬3483磅電子垃圾和2215磅紡織品。
「我們對所有參與並促成此次活動圓滿結束的居民深表感激。」陳學理說，「這些回收行動不僅能防止有害物質進入我們的環境，更彰顯了我們社區強烈的社區精神和環保意識。」
鑑於此次垃圾回收活動反應熱烈，陳學理辦公室表示，他們將於6月6日(周六)再次舉辦垃圾回收活動。活動地點位於聖亞納西天主教學院(St. Athanasius Catholic Academy)，地址為6120 Bay Parkway, Brooklyn, NY 11204。活動時間為上午10時至下午2時。陳學理鼓勵廣大居民積極參與，以負責任的方式妥善處置閒置的電子產品和紡織品。
6月6日的社區回收活動主要接受電子產品和紡織品。電子產品包括家庭及辦公室電子設備，如台式電腦、筆記本電腦、鍵盤和打印機；小型娛樂電子產品，比如遊戲機、手機和MP3播放器；以及電視機、錄影機、DVD播放機和DVR錄影機。紡織品包括衣物及配飾，包括鞋履、帽子、包包和手套；以及家用紡織品，比如毛巾、窗簾、布藝製品和床上用品。
民眾可透過以下方式聯繫陳學理辦公室：致電(718)333-0311或發送電子郵件至[email protected]。
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