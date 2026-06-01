陳學理辦社區垃圾回收反應佳 6╱6再一場

陳學理辦公室在社區組織垃圾回收活動。(陳學理辦公室提供)

在紐約市清潔局(NYCDOS)與下東區生態中心(Lower East Side Ecology Center)合作下，州參議員 陳學理和州眾議員 鄭永佳辦公室近日在社區共同組織了一次垃圾回收活動，共吸引了數百名致力於保護環境和推動永續發展的當地居民參加。州參議員陳學理為此再次呼籲社區居民積極垃圾回收。

陳學理辦公室稱，共有332戶家庭參與了這項活動，協助將大量廢棄物從垃圾掩埋場分離出來，居民們共回收了1萬3483磅電子垃圾和2215磅紡織品。

「我們對所有參與並促成此次活動圓滿結束的居民深表感激。」陳學理說，「這些回收行動不僅能防止有害物質進入我們的環境，更彰顯了我們社區強烈的社區精神和環保意識。」

鑑於此次垃圾回收活動反應熱烈，陳學理辦公室表示，他們將於6月6日(周六)再次舉辦垃圾回收活動。活動地點位於聖亞納西天主教學院(St. Athanasius Catholic Academy)，地址為6120 Bay Parkway, Brooklyn, NY 11204。活動時間為上午10時至下午2時。陳學理鼓勵廣大居民積極參與，以負責任的方式妥善處置閒置的電子產品和紡織品。

6月6日的社區回收活動主要接受電子產品和紡織品。電子產品包括家庭及辦公室電子設備，如台式電腦、筆記本電腦、鍵盤和打印機；小型娛樂電子產品，比如遊戲機、手機和MP3播放器；以及電視機、錄影機、DVD播放機和DVR錄影機。紡織品包括衣物及配飾，包括鞋履、帽子、包包和手套；以及家用紡織品，比如毛巾、窗簾、布藝製品和床上用品。

民眾可透過以下方式聯繫陳學理辦公室：致電(718)333-0311或發送電子郵件至[email protected]。