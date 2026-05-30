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美亞「身心康泰同樂日」提升華人心理健康

記者范航瑜╱紐約報導
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由美亞共同促進會(Empowerment of American Asians, EAA)主辦的第四屆「身心康泰同樂日」29日上午在曼哈頓下城包厘街(Bowery)華埠YMCA舉行。(記者范航瑜／攝影)

由美亞共同促進會(Empowerment of American Asians, EAA)主辦的第四屆「身心康泰同樂日」，29日上午在曼哈頓包厘街(Bowery)華埠YMCA舉行，聯合逾20家社區服務機構、醫療與健保單位共同舉辦，為社區居民提供多元化健康資訊、專題講座及互動活動。活動適逢5月亞太傳統月與心理健康宣傳月，該活動旨在提升華人社區對心理健康議題的認識，減少汙名化，鼓勵正向交流，規模再創新高。

市長社區心理健康辦公室(Mayor's Office of Community Mental Health)主任黃伊華(Eva Wong)代表市長頒發褒揚狀。黃伊華指出，已觀察到愈來愈多華人民眾願意主動面對並談論心理健康問題，這與社區夥伴多年來在人力配置及語言文化適配方面所做的努力分不開。

黃伊華表示，「身心康泰同樂日」年年擴大規模、吸引更多機構加入，「心理健康辦公室很榮幸再次與美亞共同促進會和華埠YMCA攜手合辦這項活動，並與合作夥伴共同為社區帶來更多健康資訊」，她說。「社區中有符合華人文化與語言需求的心理健康資源。同樂日提醒大家，你永遠不會孤單。」

現場除設有多個社區資訊攤位及免費健康諮詢服務外，並邀請專業講者就心理健康、情緒管理、家庭溝通及長者關懷等主題發言。市衛生局(DOHMH)、華埠人力中心及亞美醫師協會(CAIPA)等機構均提供免費服務。格雷西廣場醫院(Gracie Square Hospital)精神病學專家鄭端欣(Nadine Chang)以「心安就是福」為題，主持一場專為華人社區設計的心理健康講座，鼓勵華人主動尋求心理支援。

美亞共同促進會會長任詩雅(Sisi Yam)表示，現代人面對生活壓力、家庭及工作挑戰，身心平衡尤為重要，希望藉此活動讓更多居民了解可獲得的社區資源，建立積極正面的生活態度。她說，活動不僅著眼於傳遞資訊，更希望提供符合文化背景的支持方式與應對策略，讓有需要的社區成員能找到適合自己的出路。

圖中左起：華埠YMCA執行主任翁志強、州眾議員李榮恩(Grace Lee)辦公室...
圖中左起：華埠YMCA執行主任翁志強、州眾議員李榮恩(Grace Lee)辦公室代表葉海帆(Fannie Ip)、格雷西廣場醫院(Gracie Square Hospital)精神病學專家鄭端欣(Dr. Nadine Chang)、市長社區心理健康辦公室主任黃伊華、美亞共同促進會會長任詩雅。(記者范航瑜／攝影)

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