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美亞共同促進會「身心康泰同樂日」 首200位獲免費午餐

記者范航瑜／紐約報導
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由美亞共同促進會(Empowerment of American Asians, EAA)主辦的第四屆「身心康泰同樂日」將於29日上午10時在曼哈頓下城包厘街(Bowery)273號舉行。(主辦方提供)

由美亞共同促進會(Empowerment of American Asians, EAA)主辦的第四屆「身心康泰同樂日」將於29日(周五)上午10時在曼哈頓下城包厘街(Bowery)273號舉行，與華埠YMCA及多個社區服務機構、醫療與健保單位合辦，為社區居民提供多元化健康資訊、專題講座及互動活動。

主辦方日前舉行記者會表示，現代人面對生活壓力、家庭及工作挑戰，身心平衡尤為重要，希望藉活動讓更多居民了解可獲得的社區資源，建立積極正面的生活態度。活動旨在提高亞裔美國人社區對心理健康議題的認識，減少汙名化，鼓勵開放與正向的交流，並提供符合文化背景的支持方式與應對策略。

市長社區心理健康辦公室(Mayor's Office of Community Mental Health)執行總監黃伊華(Eva Wong)表示，真正的社區照護建立在信任與人際連結之上，「身心康泰同樂日」年年擴大規模，吸引愈來愈多社區組織與服務機構加入，正是這種精神的體現。「辦公室很榮幸再次與美亞共同促進會和華埠YMCA攜手合辦這項活動，並在亞太傳統月與心理健康宣傳月期間，與合作夥伴共同為社區帶來更多健康資訊」。

黃伊華引述2024年紐約市一項調查指出，受訪的亞裔人士中有24%表示透過社區機構獲得心理健康支援與服務。「這個同樂日提醒大家，你永遠不會孤單，社區中有符合文化與語言需求的心理健康資源，能夠守護生命的照護，就在你的社區裡」。

此次活動規模比往年擴大。當日除設有多個社區資訊攤位及免費健康諮詢服務外，亦邀請專業講者就心理健康、情緒管理、家庭溝通及長者關懷等主題發言。首200位參加者可獲免費午餐，並安排幸運抽獎及禮品派發。

活動免費入場，但名額有限，門票將於26日(周二)上午9時30分起派發，地點為華埠勿街(Mott Street)七號的富康醫療華埠服務中心，諮詢電話：(212)619-3073。

心理健康 亞裔 華埠

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