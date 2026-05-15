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主要犯罪降17.2% 紐約市警109分局：嚴打攤販、賣淫、噪音

記者高雲兒／紐約報導
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市警109分局局長喬杜里表示，轄區多項主要犯罪類別近期呈下降趨勢，整體主要犯罪下...
市警109分局局長喬杜里表示，轄區多項主要犯罪類別近期呈下降趨勢，整體主要犯罪下降約17.2%。(記者高雲兒／攝影)

市警109分局社區委員會日前在皇后區法拉盛舉行例會，局長喬杜里(Karam Chowdhury)表示，轄區多項主要犯罪類別近期呈下降趨勢，整體主要犯罪下降約17.2%，警方將加強針對非法攤販、賣淫活動、周末夜間噪音及車輛違規加裝大型喇叭等問題的執法。

喬杜里表示，轄區搶劫案下降約5%，重罪攻擊下降約14%，入室盜竊下降約23%，重大竊盜下降約16%，汽車竊盜下降約32%。交通安全方面，受傷交通事故、自行車相關事故及行人遭撞事故也有所下降。

他說，109分局近期逮捕數量上升約5.5%，針對駕駛違規的交通傳票也增加。他表示，分局執法工作主要包括兩方面，一是打擊犯罪，二是處理交通與生活品質問題。法拉盛市中心人口密集、車流量大，街道秩序、噪音、交通與犯罪問題都與居民日常生活密切相關。

針對社區長期關注的非法攤販問題，喬杜里表示，警方已定期展開攤販執法行動，居民可在法拉盛市中心看到警員每日巡查。

喬杜里也表示，近期接獲社區對賣淫活動的投訴後，已開始展開相關執法行動，並會在不同時間進行查處。他指出，這類問題涉及社區安全與生活環境，警方將持續跟進。

對於周末夜間噪音，警方也已針對違規車輛展開行動，視情況拖走車輛，或拆除、扣押車上加裝的喇叭設備；若駕駛人存在駕照被吊銷仍駕車等違規，也可能被逮捕。

會議中，警方也表彰數名警員日前處理一起危機事件的表現。據介紹，警方接報一名情緒受困女子站在建築物邊緣，有跳樓危險。警員趕到現場後搜尋後，發現該名女子，並將她從危險位置救回。警方對參與救援人員予以表彰，肯定其專業精神與奉獻。

市警109分局警方對最近參與救援自殺人員的警員予以表彰，肯定其專業精神與奉獻。(...
市警109分局警方對最近參與救援自殺人員的警員予以表彰，肯定其專業精神與奉獻。(記者高雲兒／攝影)

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