2.75元過路費遭罰50元？市議員喊降E-ZPass罰款 設10%上限

代表史泰登島的紐約市議員莫拉諾(Frank Morano)於14日市議會定期會議上提出決議案，呼籲紐約州議會通過「收費公路付費者倡導與減免法案」(Toll Payer Advocacy and Relief Act)。(路透)

代表史泰登島 的紐約市 議員莫拉諾(Frank Morano)14日市議會定期會議上提出決議案，呼籲紐約州 議會通過「收費公路付費者倡導與減免法案」(Toll Payer Advocacy and Relief Act)，將E-ZPass滯納金上限設定為原始過路費的一成，並將開罰寬限期由30天大幅延長至180天。

此法案的主要改革措施除了將滯納金及行政費用上限設定為原始過路費金額的10%、將開罰前的寬限期由30天延長至180天外，亦設立一次性特赦計畫，讓駕駛人得以補繳過路費而不必承擔過高罰款，以及從系統出發，要求收費公路付費者倡導辦公室在48小時內回應協助申請，並於60天內解決爭議，最終得以改善駕駛人處理收費爭議時的溝通管道與資訊透明度。

莫拉諾指出，近期其接獲大量民眾投訴遭遇帳單錯誤、居民優惠未獲適用，以及系統故障後仍被開罰等問題。「沒有人應該因為一筆2.75元的過路費就被罰款50元，尤其是在系統本身就在犯錯的情況下」。

他也指出，史島居民因日常生活高度依賴收費橋梁，受影響程度尤為嚴重，但當系統出錯，居民根本沒有迴避的餘地，「被迫先繳費再申訴，這並不公平」。

而共同提出法案者，包含兩位共和黨籍的州參議員蘭札(Andrew J. Lanza)及州眾議員瑞利(Michael Reilly)。

瑞利表示長期以來，紐約人飽受收費機構不公平做法之苦，被迫承受過高罰款，陷入更深的財務困境。「收費公路付費者倡導與減免法案」將是紐約州議會目前針對此議題最具實質意義的現行法案，將為紐約數千名勞工及中產階級帶來真正的減免。蘭札則表示，史島家庭每天都要過橋上班、上學、照顧家人。一筆2.75元的過路費因為帳單錯誤或系統故障而暴增至50元，完全不能接受。

決議案同時點出紐約州、新澤西州與紐新港務局(Port Authority)三大收費系統協調不足的問題，導致部分駕駛人重複收到錯誤罰款通知。莫拉諾辦公室表示，近期已協助多名選民追回遭不當收取的費用。