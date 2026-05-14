台灣女孩侯任祈 把世界風味揉進紐約貝果

Bagel Joint共同創辦人侯任祈(Lanty Hou)與丈夫Will Sacks在店內展示招牌貝果與三明治，店面位於Greenpoint。(記者許振輝 / 攝影)

味噌、海苔、芥末、青蔥，放在一顆貝果裡，乍聽有點突兀；但入口後，鹹香、海味、微辣與麵香各自鮮明，又收在同一個平衡裡。它不像傳統紐約貝果，也不是單純的亞洲麵包—這家台裔貝果店想做的，就是用一個紐約經典食物揉進不同文化的風味，讓它們各自鮮明，也能渾然一體。

Bagel Joint位於布碌崙 (布魯克林 )綠點(Greenpoint)的Calyer Street，由台灣人侯任祈(Lanty Hou)和丈夫Will Sacks共同經營。店的社群聲量不小，Instagram有約2萬5000名粉絲，TikTok 也有近1萬9000名粉絲、超過11萬個讚。許多客人不是路過進店，而是先在社群追蹤關注，再專程前來。

Sacks是猶太裔，對貝果的情感帶著文化記憶。侯任祈則在台灣長大，熟悉亞洲味道。

口味研發時，他們把「文化」當成必要工序。侯主理較多亞洲路線；中南美洲、中亞、北歐等方向則多由Will發想。遇到陌生菜系，他們會先向朋友請教、補足背景，再回到技術問題：怎麼把它放進貝果的結構裡。於是店裡出現韓式辣醬、南非Peri Peri辣椒醬、酒粕等風味，台灣的草仔粿概念他們也嘗試過。

但成功的味道不一定會留在常態菜單。侯任祈說，取捨很多時候不是「味道好不好」，而是「要花多少力氣讓人理解」。味噌或韓式辣醬在紐約的語境裡較容易溝通；草仔粿、艾草、菜脯米則需要花更多時間說明。對一間需要快速服務、維持出爐節奏的小店而言，這種溝通成本很難成為日常。於是Bagel Joint採取「常態＋限定」的做法：常態口味以顧客較易理解的風味為主；更小眾、更需要語境的概念，放進年度行事曆，成為期間限定，留給願意追著新品走的熟客。

侯任祈原本並非餐飲出身，大學畢業後在台灣工作一段時間，之後赴紐約大學攻讀音樂商業研究所。Will同樣來自音樂圈，曾在現場音樂產業工作多年，涉足創作、演出與場館經營。侯任祈畢業後留在紐約音樂產業，後來進了Sony Music。她說，那段時間讓她摸熟紐約職場的運作方式：專業固然重要，關係網也同樣關鍵。2023年音樂產業裁員潮延燒，她所在部門被裁撤，人生的軌道因此改道。

早在2020年，兩人就談過開店。Will原本想經營音樂場館，但現場音樂場館若只靠門票，很難支撐；酒水與食物往往才是讓空間活下去的關鍵。兩人因此反過來思考：如果要做一個白天賣食物、夜晚可以承接活動的空間，用什麼食物最能代表紐約？最後答案落在貝果——它既有文化脈絡，也有技術空間，更適合承載他們想做的「跨文化」。

Bagel Joint在網路上真正被推到更多人眼前，來自一段「水質傳說」。紐約長年流傳「貝果好吃是因為水」，Will不太買帳，覺得這說法忽略了手藝。2023年，侯任祈跟著藝人巡演到加州，帶貝果給一位在紐約長大的團員，對方吃了一口說：「這就是紐約的水才做得出的味道。」侯任祈索性從洛杉磯帶回一瓶水，請Will做比較實驗；過程拍成TikTok後，一夜破百萬觀看。

同年7月，他們從農夫市集起步：在家揉麵、清空冰箱囤麵糰，一次最多做100顆，很快賣光。幾個月後，兩人在皇后區租下中央廚房，產能提高到一次可出貨1000顆；全盛時期同時跑綠點、布碌崙Fort Greene與曼哈頓雀兒喜三個市集。但中央廚房月租將近6000元，他們一周使用時間不到24小時，成本壓力逼著他們做出下一步。

加上市集客人不斷追問「何時開店」，兩人開始找固定空間，最後在綠點落腳。為了補足裝修缺口，他們也透過Kickstarter募資，籌得超過1萬9000元。實體店於2024年底開張，侯任祈說，以前農夫市集一天可賣出上千顆，現在店面一天約兩三百顆，他們仍在調整節奏與產能。

來自音樂圈的兩人，並不把Bagel Joint只當作早餐店。侯任祈說，店面晚上不營業時，他們希望把空間騰出來，舉辦和音樂、文化有關的活動，回到他們最熟悉的語言，也讓店裡的「跨文化」不只停在菜單上。

侯任祈說，台灣在紐約常被濃縮成「珍珠奶茶」、「牛肉麵」等幾個熟悉的關鍵字；她想做的，是用貝果把那個印象拉寬一點—不必推翻既有想像，但至少讓它變得更豐富一些。

Bagel Joint主打將不同文化風味融入紐約貝果。(記者許振輝 / 攝影)

店內展示櫃的味噌貝果上撒有海苔絲，為店內特色口味之一。(記者戴慈慧 / 攝影)

侯任祈在備料區處理配料與抹醬，準備客人點單。(記者許振輝 / 攝影)

侯任祈與丈夫Will Sacks在店內分工備料與製作貝果。(記者戴慈慧 / 攝影)