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皇后區亞古德賽馬場重建 社區盼參與

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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紐約州府擬啟動皇后區亞古德賽馬場(Aqueduct Racetrack)的重建程...
紐約州府擬啟動皇后區亞古德賽馬場(Aqueduct Racetrack)的重建程序，並舉行一系列公聽會。(取自州經濟發展廳)

紐約州府擬啟動皇后區歷史悠久的亞古德賽馬場(Aqueduct Racetrack)的重建程序，並舉行一系列公聽會。該賽馬場預計在今年夏季關閉，屆時這片土地將成為紐約州最大面積的閒置州有土地之一。負責管轄賽馬場周邊地區的社區委員會表示，希望在州府制定總體規畫時有發言權。

州府透過州經濟發展廳(Empire State Development, ESD)表示，將啟動亞古德賽馬場的重建規畫程序，並透過一系列公眾工作坊，讓社區參與塑造該項目的未來樣貌。州長霍楚(Kathy Hochul)則說，該地塊「代表一項重大機會」，州府將確保它的未來發展，能反映皇后區居民的優先事項，同時擴大住房、經濟機會與公共設施。

州經濟發展廳房地產部副總裁塔特爾(Bob Tuttle)表示，州府目前尚未為該地塊設定完整方案，希望將其視為「一張白紙」，聽取社區對未來用途的意見。不過他也指出，州府進入這項程序時已有一項基本方向，即住房必須成為討論內容之一，零售、公共空間、開放空間等配套用途，也都應納入討論。

根據州經濟發展廳安排，首場公眾工作坊將於12日晚6時至8時30分，在洛克威大道(Rockaway Boulevard)的約翰亞當斯高中(John Adams High School)舉行；第二場將於14日晚6時30分至8時30分在線上舉行。工作坊將包括場地簡報及互動式開放參與環節，居民可使用地圖工具提出意見，說明希望在這個項目上看到哪些建設及用途，包括住房、開放空間、零售、學校、社區設施，或藝術與文化空間。州府表示，未來一年還將舉行更多工作坊，並計畫於2027年初公布該地塊的總體規畫。

亞古德賽馬場已有132年歷史，是全美歷史最悠久的賽馬場之一。不過隨著觀眾人數下滑、設施老化，州府於2022年宣布計畫關閉該場地，並將賽事整合至長島艾蒙特(Elmont)的貝蒙園(Belmont Park)賽馬場。亞古德賽馬場預計今年夏季關閉後，該地塊將成為紐約州最大面積的閒置州有土地之一。

多年來，針對亞古德賽馬場地塊有多項不同構想。2007年，前州長思必策(Eliot Spitzer)曾考慮出售該地，但在地方官員反對後作罷。數年後，前州長葛謨(Andrew Cuomo)曾提議在此興建全美最大會議中心，後來則放棄該計畫，改為推動雲頂世界電子賭場進駐。2024年，時任市議長、代表該地區的歐德思(Adrienne Adams)也曾主張，州府應將該地塊改造成以大量住房為核心的新社區。

面對新一輪重建程序，皇后區第十社區委員會表示，希望在總體規畫中扮演正式而持續的參與角色，而不只是出席一次性工作坊。社委會主席布拉頓(Betty Braton)表示，任何由此程序產生的社區總體規畫，都應由周邊社區居民引導。

至於鄰近地塊的雲頂世界(Resorts World New York City)，社委會成員也希望州府在規畫時納入考量。布拉頓表示，若未來方案完全排除雲頂世界，可能造成重複開發，也錯失打造完整的目的地度假村的機會。州經濟發展廳則表示，若州府約兩年後開始徵求開發提案，雲頂世界可與其他潛在開發商一樣參與競標。

霍楚 皇后區 紐約州

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