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時報廣場浴佛祈福 佛光山紐約道場倡世界和平

記者劉梓祁╱紐約報導
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時報廣場浴佛祈福逾百人參與，佛光山紐約道場倡世界和平。(主辦方提供)
時報廣場浴佛祈福逾百人參與，佛光山紐約道場倡世界和平。(主辦方提供)

佛光山紐約道場暨國際佛光會紐約協會日前聯合紐約佛教協會(Buddhist Council of New York)，於曼哈頓時報廣場舉辦「慶佛誕為世界和平祈福雲水浴佛」活動。

主辦方表示，當天數百名來自不同族裔、語言及信仰背景的民眾參與，在時報廣場以浴佛、誦經、禪修及祈願等形式，慶祝佛誕並為世界和平祈福。

活動由佛光山紐約道場監院有霖法師與多個佛教宗派代表帶領僧俗二眾，以英文誦念「三寶頌」、「心經」，並朗讀星雲大師「為世界和平祈願文」。有霖法師在典禮中表示，在時報廣場共同慶祝佛陀誕生，象徵佛教以慈悲、智慧、平等與和諧的精神，走入社會及每一個人。她指出，慈悲應落實於日常生活，每一個善念都可成為穩定社會、促進和平的力量，進而達到「社會和諧，眾生安樂」。

現場設有多個展區，透過互動形式介紹佛教理念。其中，「三好」、「四給」、「五合」T.A.G. Club以遊戲方式傳遞行善理念；「吉祥樹」懸掛由民眾手寫的燈籠祈願卡，內容多與和平、和諧及離苦得樂相關。佛光童軍亦背負小型浴佛池穿梭人群，邀請民眾以淨水浴佛。

多名政界及僑界人士亦到場或致意。駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強出席活動並表達祝福；紐約州長霍楚(Kathy Hochul)頒發表彰狀，由州府宗教及非營利組織辦公室主任Caura Richardson代表致贈；國會議員孟昭文(Grace Meng)雖未到場，但致贈國會表彰證書。

活動中，紐約東方佛教會會長通智法師在現場帶領簡易禪修，邀請民眾暫時放下雜念，在靜中觀照和平。旅美聲樂教育家、中音歌唱家、博士田蕭鳴亦率成人與兒童合唱團參與演出。國際佛光會紐約協會會長陳澄慧表示，時報廣場是一個充滿張力與流動的公共空間，在此舉行浴佛活動，寓意以一滴水回歸本心，洗去憤怒、恐懼與分裂，讓仁慈、同理與理解重新出發。

時報廣場浴佛祈福逾百人參與，佛光山紐約道場倡世界和平。(主辦方提供)
時報廣場浴佛祈福逾百人參與，佛光山紐約道場倡世界和平。(主辦方提供)

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