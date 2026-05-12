美國華裔註冊護士協會28周年 表彰傑出醫護

金兌錫(左四)出席美國華裔註冊護士協會28周年暨國際護士節晚宴，並頒發表揚狀予會長林子健(左五)及多位獲獎者，肯定他們在醫護專業與社區健康服務上的貢獻。(記者戴慈慧╱攝影)

美國華裔 註冊護士協會(CANA)為慶祝國際護士節及成立28周年，於近日在法拉盛 舉行慶祝儀式暨年度頒獎晚宴，邀請醫療界代表、民選官員與社區人士出席，共同向長年守護社區健康的護理人員致敬。

現任會長林子健(Anthony Lam)致詞時表示，協會成立於1997年，宗旨是聯合在美華裔護士，提升護理專業地位，改善護理素質，並加強與其他醫療組織的交流合作。他指出，協會多年來定期舉辦健康講座，並積極參與社區健康諮詢服務，希望透過專業力量，提升華人 社區對疾病預防與健康管理的認識。

林子健並表示，協會自2011年成立華裔護士獎學金，鼓勵更多華裔後輩投入護理專業，為醫療體系培育新血。他感謝歷任會長、理事、會員及社區夥伴多年支持，讓協會得以持續服務社區。

多位民選官員包含市議員黃敏儀(Sandra Ung)、眾議員金兌錫(Ron Kim)也到場祝賀，肯定華裔護士在醫療體系及多元社區中的重要角色，表示對法拉盛等移民社區而言，能理解語言與文化背景的醫護人員，不僅能提供更有效的照護，也能協助長者與新移民家庭更安心地取得醫療資源。

晚宴同時頒發年度獎項，表彰在醫護、公共衛生及社區服務領域有傑出貢獻的個人與機構。本年度獲獎者包括護理師蒙合意(Amy Mung)、醫師汪思涵(Dr. Su Wang)、非營利組織衛施康(Raising Health)，以及阿茲海默關愛服務(CaringKind Chinese Services)。

協會表示，未來將繼續推動健康教育、專業交流及社區服務，並與醫療機構、社區組織及民選官員合作，提升華人社區的醫療照護品質與健康水平。