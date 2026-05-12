媽祖誕辰1066周年 法拉盛辦春祭大典

適逢媽祖誕辰1066周年，美國媽祖基金會近日在紐約法拉盛媽祖廟舉辦媽祖春祭大典暨第四屆世界和平文化節。(記者高雲兒╱攝影)

適逢媽祖誕辰1066周年，美國媽祖基金會近日在紐約法拉盛 媽祖廟舉辦媽祖春祭大典暨第四屆世界和平文化節，僑領代表、信眾嘉賓、民選官員代表及社區人士齊聚一堂，依循傳統禮制祭拜媽祖，祈願世界和平、社會安康。

美國媽祖基金會董事長朱榮斌、主席黃明萍在致詞中表示，媽祖精神以「立德、行善、大愛」為核心，強調修身立德、行善濟困與包容互助。當前國際局勢複雜多變，媽祖文化所承載的和平與慈悲精神更顯珍貴，能跨越語言、族群與地域，凝聚人心。基金會希望以媽祖為榜樣，弘揚中華優秀傳統文化，服務社區，祈願世界遠離戰爭、兩岸和平發展，人類安居樂業。

基金會祕書長鄒杰生表示，媽祖文化已成為紐約多元文化的重要組成部分，在海外傳播中華文明、促進美中民間友好與民心相通方面發揮積極作用。希望透過春祭活動，讓更多人了解媽祖文化中的大愛精神與和平理念。

活動嘉賓包括國會眾議員 孟昭文代表李錫慶、紐約市 議員黃敏儀、州眾議員金兌錫代表楊愛倫、州眾議員鄭永佳、前州眾議員孟廣瑞，以及多個僑團代表、基金會成員與信眾。春祭儀式由基金會副董事長朱黃君、朱樂生代表主持，現場在廟樂與誦經聲中莊嚴進行。

據悉，法拉盛媽祖廟為湄洲祖廟分靈廟宇，由美國媽祖基金會設立，安座至今已有11年，每年定期舉行春秋祭大典，已成為美東媽祖信眾的重要信仰中心。媽祖信俗已被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。