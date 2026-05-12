「媽媽，我愛你」母親節嘉年華 法拉盛高中登場

「媽媽，我愛你」母親節活動近日在法拉盛高中舉行，主辦單位、民選官員及社區代表在開幕儀式中剪綵，為活動揭開序幕。(記者戴慈慧／攝影)

由世界光煦營養基金會與紐約城市公益聯合會共同主辦的「媽媽，我愛你」母親節 活動，近日在法拉盛 高中舉行，吸引約300至400名社區民眾、家長與兒童參與。活動安排表演、親子互動及致詞環節，與民眾共度母親節。

出席活動的民選官員包括市議員黃敏儀(Sandra Ung)、前市議員楊愛倫(Ellen Young)、顧雅明(Peter Koo)，以及布碌崙 第49選區州眾議員鄭永佳(Lester Chang)等人。多名嘉賓在致詞中向母親表達節日祝福，並肯定社區團體舉辦家庭活動的用心。

州眾議員鄭永佳表示，母親在家庭中長期承擔許多責任，母親節是向母親表達感謝的時刻。他也代表辦公室向活動共同主辦人、世界光煦營養基金會CEO謝美美頒發表揚狀，肯定她參與社區活動及服務居民的工作。

鄭永佳在致詞中說，舉辦一場社區活動需要許多人在幕後準備。他以「台上一分鐘，台下十年功」形容籌辦活動的不易，並感謝主辦單位、志工及支持者的協助。

謝美美表示，活動希望提供一個親子同樂的平台，也讓孩子有機會向母親表達感謝。

現場安排歌舞表演及兒童互動節目，不少家庭帶著孩子參加。參與活動的林女士表示，母親節前帶孩子參加社區活動，可以讓孩子學習表達感謝，也能增加親子互動。