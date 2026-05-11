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慈濟三節合一浴佛大典 感念眾生恩

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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佛教慈濟基金會美國紐約分會10日在法拉盛邦恩公園(Bowne Playgroun...
佛教慈濟基金會美國紐約分會10日在法拉盛邦恩公園(Bowne Playground)舉辦「佛誕節‧母親節‧全球慈濟日」三節合一聯合慶典。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

佛教慈濟基金會美國紐約分會10日在法拉盛邦恩公園(Bowne Playground)舉辦「佛誕節‧母親節‧全球慈濟日」三節合一聯合慶典，藉獻燈、獻花香、獻香湯等體現浴佛的內涵，同時感謝天下的母親和眾生恩，祈求世界變得更好。

慈濟介紹，1996年，慈濟30周年慶時，證嚴法師將母親節訂定為「全球慈濟日」，自2000年開始，全球慈濟人會在這一天舉行「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一的全球浴佛活動，讓全球不同種族、不同宗教的十方大德同沐「佛恩、親恩、眾生恩」，而在各社區舉辦的浴佛活動，也會結合孝親活動，關懷家中長者，體會父母日常生活中的辛勞，並藉由莊嚴的浴佛典禮，不分宗教、種族，啟發人人心中善念，知恩報恩，利益群生。

10日當天，約有300民眾參與了佛誕節的活動，浴佛儀式後，主辦單位還特別安排了「親子園遊會」，設有多樣化的健康素食義賣與精彩藝文表演，希望在推廣環保蔬食的同時，也為社區提供一個溫馨的親子互動空間。

慈濟紐約分會行政組程中式表示，今年適逢慈濟基金會邁向創立60周年，紐約分會在籌備上投入更多心力，除動員會眾參與，也邀請社區貴賓與宗教界代表出席。當天州參議員劉醇逸、福智基金會七位法師，以及曼哈頓華埠四位法師等均到場參與。他指出，佛誕節多在5月舉行，與母親節及全球慈濟日相近，三節合一的安排，正是希望透過浴佛典禮，讓民眾在感念佛恩的同時，也感謝母親與眾生，進一步將感恩與行善落實在社區生活中。

佛教慈濟基金會美國紐約分會10日在法拉盛邦恩公園(Bowne Playgroun...
佛教慈濟基金會美國紐約分會10日在法拉盛邦恩公園(Bowne Playground)舉辦「佛誕節‧母親節‧全球慈濟日」三節合一聯合慶典。(慈濟基金會提供)

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