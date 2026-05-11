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紀念「鐵路華工日」各界齊聚華人博物館

記者胡聲橋╱紐約報導
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為了紀念華裔鐵路勞工的歷史性貢獻，紐約民代、社區領袖和各界代表9日聚集美國華人博...
為了紀念華裔鐵路勞工的歷史性貢獻，紐約民代、社區領袖和各界代表9日聚集美國華人博物館(MOCA)，舉行「鐵路華工紀念日」活動。(莊文怡辦公室提供)

5月10日是紐約州和加州的「鐵路華工紀念日」，今年又適逢美國建國250周年。為了紀念華裔鐵路勞工的歷史性貢獻，紐約民代、社區領袖和各界代表9日聚集美國華人博物館(MOCA)，舉行紀念活動。

2017年5月8日，加州眾議會全票通過由當時的華裔州眾議員羅達倫提出的決議案，將每年的5月10日設定為「鐵路華工紀念日」，以紀念1869年美國橫貫大陸鐵路通車，凸顯華工在美國建設的重大貢獻，同時促進社會各界對華人歷史的認識與尊重。

2025年，在市議員莊文怡、州眾議員寇頓(William Colton)、李榮恩(Grace Li)、州參議員劉醇逸、州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳等的支持下，紐約市議會和州議會也分別通過決議案，將每年5月10日設為「鐵路華工紀念日」。

MOCA館長李汝乾(Michael Lee)表示，能在「鐵路華工紀念日」與大家相聚，共同紀念鐵路華工，這無疑是一份極高的殊榮。這一天也代表著所有華裔為美國的開發和建設所做的貢獻，以及所產生的深遠影響。

紐約廣府人總會主席、紐約鐵路華工後裔協會會長羅少領表示，自己是第五代鐵路華工後裔。當年其曾祖父和數以萬計的華工背井離鄉來到美國，參與這項改變美國歷史的浩大工程。然而，當鐵路於1869年完工時，華工卻被排除在官方慶祝活動和合影之外。在之後很長一段歷史裡，他們的貢獻在美國歷史上幾乎被遺忘。羅少領說，現在每年5月10日被設定為「鐵路華工紀念日」，「這不僅是一項立法成果，更是一項歷史與正義的成果」。

中國駐紐約總領館領事周凱良表示，鐵路華工是美中交流的先行者，他們帶著自強不息和堅韌不拔的民族精神在異國他鄉紮根奮鬥，搭建起中西文明交流的橋梁，這份精神跨越百年，至今熠熠生輝。

市議員莊文怡和第17區州參議員參選人賀立寧，以及容藝輝、梁仲禮、岑錫鋒、江國騁、盧存均、馮靄明和馬嫦芳等社區代表參加了此次活動。

當天的紀念活動還舉行了「沉默的道釘：尋找鐵路華工的足跡」圖片展，用11塊展板圖文並茂地講述了鐵路華工的歷史。

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