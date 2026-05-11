華商會幸福媽媽 三代同堂歡慶母親節

由法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)舉辦的第15屆「幸福媽媽」活動10日在法拉盛開辦，48位三代同堂的母親攜子女歡聚一堂，共賀母親佳節。(記者鄭怡嫣╱攝影)

由法拉盛華人 (工商)促進會(FCBA)舉辦的第15屆「幸福媽媽」活動10日在法拉盛開辦，48位三代同堂的母親攜子女歡聚一堂，共賀母親佳節。

「幸福媽媽」活動在母親節 當日在法拉盛新木蘭海鮮大酒樓展開，三代同堂的華人母親，接受來自各級民選官員向他們發放的表揚狀，表彰她們對社區及家庭所作的貢獻。她們也收獲精美禮品以及刊有全家福照片的精美畫冊作為留念，並共享午餐與文藝表演。

華商會會長鄭棟煥及首席顧問杜彼得介紹，「幸福媽媽」從2010年起舉辦，已陪伴許多三代同堂的母親共度母親佳節，希望既能令母親們留下歡欣的回憶，也能在亞太裔傳統月弘揚中華傳統孝道、以實際行動展現華人文化與傳統。

杜彼得表示，活動表揚的是「幸福媽媽」，實際上許多是奶奶或外婆一輩的女性；對海外華人家庭而言，三代同堂看似平常，其實並不容易，長輩是否仍健在並來到美國，子女成年後是否成家立業，皆非完全可掌握。因此，華商會多年來持續舉辦活動，正是希望提醒社區珍惜親情、感念母愛，延續華人重視家庭與敬老愛親的美德。他並指出，在高科技與人工智慧時代，再高明的「算法」也無法取代長幼之間、人與人之間培養出的真實情感。

其中一位「幸福媽媽」、亞美醫協慈善基金會執行總監黃雪莉表示，今年是她第一次以祖母身分參與「幸福媽媽」活動，能與其他三代同堂家庭一起慶祝母親節，令她格外激動。她說，許多新移民母親在家庭中既是照顧者，也是主心骨，長年為家人無私奉獻，也把尊老愛幼、重視家庭的中華傳統傳給下一代。她希望大家在忙碌生活中多關心家人、多溝通，做到愛家、愛國，也愛自己；唯有家庭和睦，社區與社會才能更加安定。

國會眾議員孟昭文、州眾議員金兌錫(Ron Kim)、市議員黃敏儀、李琳達(Linda Lee)、州主計長狄拿波利(Thomas P. DiNapoli)、皇后社區學院(Queensborough Community College)校長曼吉諾(Christine Mangino)等都出席了此次活動。