支持小商家「品味法拉盛」餐飲周今登場

法拉盛商改區宣布，第五屆「品味法拉盛」餐飲周將於11日至22日登場。與會者手持活動購物袋合影，呼籲民眾走進法拉盛、支持在地餐廳與小商家。(記者戴慈慧╱攝影)

為推廣法拉盛 多元餐飲文化並帶動在地消費，法拉盛商業改進區(Flushing BID)主辦的第五屆「品味法拉盛」餐飲周(A Taste of Flushing Restaurant Week)，於即日起至22日(周五)登場。今年共有18家餐廳參與，推出20元起的雙人特惠套餐，活動期間也適逢母親節 及國際護士周，主辦方鼓勵民眾走進法拉盛，支持小商家。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧(Dian Yu)表示，去年的餐飲周吸引超過5000人參與，為法拉盛帶來逾50萬元額外經濟產值。

今年參與餐廳包括海底撈(Haidilao)、局氣(Juqi)、南山熊貓燙(Nanshan Hot Pot)、千牛刀渣渣牛肉(Bull On Knife)、三杯敘(Chuan Bistro)、皇椰雞(Coco Hotpot)、脆脆雞(Crispy Burger)、魚你在一起(Fish With You)、江湖烤肉(Gan Hoo BBQ)、湘水山莊(Hunan Cafe)、季北川(JiBeiChuan)、金煌煲煲好(King's Kitchen)、秀海福(Show Mini Hot Pot)、星財記(Sing Choi Kee)、良壽司(Yoi Sushi)、周魚(ZhouYu)、酋長牛肉粉(Chief Beef Noodles)及Akino。各餐廳將推出不同風格的優惠菜單，讓民眾以較實惠價格體驗法拉盛多元美食。

為增加民眾參與感，商改區今年也推出消費贈品與抽獎活動。餐飲周期間，民眾在參與餐廳消費後，可憑收據前往法拉盛商改區服務攤位，領取活動環保購物袋。民眾也可將收據照片傳送簡訊至(347)603-3633，或親自送至服務攤位參加抽獎，有機會獲得可重複使用水壺等禮品。

記者會當天，市議員黃敏儀、州參議員劉醇逸辦公室代表、市警109分局代表，以及主要贊助商Hard Rock at Metropolitan Park等出席支持。主辦方表示，餐飲周已逐漸成為法拉盛年度社區活動之一，不僅能推廣商圈，也有助於讓更多紐約客認識法拉盛的餐飲實力與文化活力。

活動餐廳名單與菜單詳情可至官網www.welcometoflushing.com查詢。