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禁止商家利用大數據看人定價 州議員提案

記者許君達╱紐約報導
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紐約州議會推提案擬禁止監控定價，州檢察長詹樂霞召開集會表達支持。(州檢察長辦公室...
紐約州議會推提案擬禁止監控定價，州檢察長詹樂霞召開集會表達支持。(州檢察長辦公室提供)

針對電商企業利用消費者畫像大數據，針對不同用戶收取不同價格的問題，紐約州議員近日提交「統一公平價格提案包」，旨在禁止這種「看人下菜」的商業行為。

提案包內包括「公平定價提案」(One Fair Price Act)和「保護消費者和就業崗位免受歧視性定價提案」(Protecting Consumers and Jobs from Discriminatory Pricing Act)，分別禁止網購平台或其他商家利用大數據為消費者畫像，以及禁止雜貨店和藥房使用電子標籤及監控定價，共同旨在保護所有消費者在購買相同商品時支付相同的價格、防止定價因人而異。

此前一直關注商家「看人下菜」差別定價問題的州檢察長詹樂霞(Letitia James)此前在布朗士召集集會，聲援這兩條立法提案。

詹樂霞介紹，監控定價(Surveillance pricing)指的是企業利用大數據和演算法分析消費者的支付能力、購物習慣與喜好等行為模式，並以此對不同人群制定不同價格的商業行為。監控定價能精準描繪消費者的行為和心理，使商家得以更有效地從每個個體消費者身上賺取更多的利潤，但消費者卻可能因此而在購買必需品時支付更高的費用。

此外，隨著技術的發展，監控定價現已不僅限於線上購物。在實體店中的電子貨架標籤(ESL)也具備根據出貨量和庫存量精準計算成本並隨時調整定價的功能，令消費者在一日之內的不同時間購買相同商品時，花費的價格不同。對於食品雜貨或藥品等物資，這種價格調整將會損害公平性，並導致民眾的基礎生活成本進一步攀升。

詹樂霞引用民調數據，指出六成紐約受訪者不相信企業會負責任地使用這一技術工具、近七成認為監控定價會推高食品雜貨價格。而對於「公平定價」立法提案，有66%的受訪者表示支持。

紐約州「演算法定價揭露法案」(Algorithmic Pricing Disclosure Act)2025年11月生效，要求採用演算法定價的企業必須公開其利用用戶個人資訊設定差異化報價的事實，而且此披露必須設置在價格標識附近的顯著位置。而「統一公平定價提案包」則在此基礎上更進一步，要求禁止此類演算，目前這兩項提案正在州議會兩會審議中，尚未獲得表決通過。

詹樂霞

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