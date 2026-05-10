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紐約火災奪命今年來40死 超越去年同期

記者馬璿╱紐約報導
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紐約市消防局數據顯示，今年迄今全市火災死亡人數已超越去年同期。圖為今年發生在皇后...
紐約市消防局數據顯示，今年迄今全市火災死亡人數已超越去年同期。圖為今年發生在皇后區的火災現場。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約市消防局(FDNY)數據顯示，今年迄今全市火災死亡人數已超越去年同期。截止本月7日前，全市共有40人死於火災，較去年同期的28人增加12例。

今年五大行政區接連傳出多起大規模火災，如本月6日清晨，布朗士區第三大道一棟商住兩用建築發生火災，起火點位於底層雜貨店，消防人員到場時火勢猛烈，其後於建築內發現一名男性陳屍，共141名消防及急救人員趕赴現場。 本月4日深夜，曼哈頓一棟六層公寓爆發三級火災，造成三人罹難、14人受傷，其中五人傷勢嚴重，近200名消防人員出動灌救。

華人社區今年亦發生數起大型火災，其中更有數起釀成死傷。年初，布碌崙班森賀與日落公園住宅大樓接連疑似因電單車起火釀災，波羅園一家華人服裝倉庫亦發生一起三級火災，所幸僅造成輕傷未有人傷亡。

然而今年2月，皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)發生一起嚴重住宅火災，造成一名34歲女子死亡、多人受傷，並波及相鄰多棟住宅。此外，3月16日法拉盛艾利大道(Avery Ave)一棟商住兩用大樓遭人縱火，造成四人罹難，包括一名三歲女童、49歲男子、61歲女性，以及一名從建築跳下後傷重不治的64歲男子。

該案的嫌犯阿馬蒂特拉(Roman Amatitla)當天遭解僱後，隨機選定該大樓放火洩憤，據檢察官稱，他案後在路邊飲酒，目睹受害者從窗戶跳下，目前該嫌已過堂並面臨多項謀殺罪等指控，若罪成，最高可至終身監禁。

雖事故起火原因各有不同，且數起案件仍待調查。但紐約市消防人員已積極展開消防安全宣導，提醒居民疏散時務必隨手關門，以防火勢蔓延。且由於近年多起疑為意外釀成的災情，不少民意代表與社區組織舉辦火災宣導講座，盼民眾能更加警覺，以避免憾事再次發生。

布碌崙 華人 曼哈頓

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