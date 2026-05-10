市警數據：紐約地鐵暴力案 逆勢升溫

最新市警數據顯示，紐約市地鐵犯罪整體減少，但凶殺、搶劫案逆勢上升。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市 警(NYPD)最新數據顯示，紐約地鐵系統整體犯罪雖較去年同期略有下降，但部分暴力案件仍呈上升趨勢；其中，地鐵搶劫案、輕罪攻擊案均明顯增加，地鐵及周邊今年至今已有四宗命案，較去年同期的一宗有所上升。

截至日前，地鐵搶劫案較去年同期上升18%，由132宗增至156宗。重罪攻擊案雖較去年同期下降6%，由221宗降至209宗，但與2024年同期相比仍上升16%，較七年前增加60%。輕罪攻擊案通常包括拳擊等較低級別攻擊行為，今年至今由500宗增至573宗，升幅達15%，較七年前增加68%。

76歲退休教師法爾佐尼(Ross Falzone)於7日晚間在曼哈頓雀兒喜(Chelsea)一處地鐵站 入口遭人推下樓梯，頭部重創，送醫後不治。涉案男子伯克(Rhamell Burke)被警方形容為「情緒困擾人士」，當日下午3時30分曾被警方送往表維醫院(Bellevue Hospital)精神科，但約一小時後出院，當晚9時30分左右，他涉嫌在地鐵站樓梯處將法爾佐尼推倒，導致其死亡。

整體而言，地鐵重大犯罪，包括謀殺、強暴、搶劫、重罪攻擊及重大盜竊等，今年至今由去年同期的733宗降為732宗。逃票罰單則由去年同期的4萬36張降至3萬6659張，下降8%，與兩年前同期相比下降14%。

市警強調，與去年同期相比，地鐵搶劫案逮捕人數增加30%，重罪及輕罪攻擊案逮捕人數均增加5%，違規行為逮捕增加8%。警方指出，在今年已通報的157宗搶劫案中，已有103宗的嫌犯被捕，部分搶劫案發生在乘客於列車上睡著後。

市警並引用大都會運輸署(MTA)乘客調查稱，乘客對列車安全的滿意度已由2022年春季的38%，上升至2025年秋季的63%。市警發言人表示，若排除疫情年份，2025年是自2009年以來紐約地鐵最安全的一年。

地鐵今年發生的命案包括，3月8日一名83歲退伍軍人在地鐵站遭陌生人隨機推落軌道身亡；另一宗案件中，一名41歲男子在布朗士地鐵月台上與槍手發生爭執後遭槍殺。3月14日晚約7時，一名55歲男子在賓州車站(Penn Station)北向C、E線月台遭人毆打後死亡。

此外，於4月11日，一名手持砍刀的男子在大中央車站(Grand Central Station)地鐵站內砍傷三名長者，含一名亞裔。當時在站內執勤的一名警探開槍，將持刀男子擊斃。