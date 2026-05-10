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華盛頓廣場公園維安 居民促裝永久鐵門

記者范航瑜╱紐約報導
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自新冠疫情以來，華盛頓廣場公園人潮日趨喧嘩，逐漸成為社群媒體網紅聚集、大麻派對及...
自新冠疫情以來，華盛頓廣場公園人潮日趨喧嘩，逐漸成為社群媒體網紅聚集、大麻派對及大型雪球大戰的場地。(記者范航瑜╱攝影)

格林威治村(Greenwich Village)居民對華盛頓廣場公園(Washington Square Park)深夜人群聚集問題深感不滿，正積極推動市公園局安裝永久性入口鐵門。曼哈頓社區委員會第二分區(Manhattan Community Board 2)公園委員會7日晚舉行會議，投票通過向市府提議，要求調查在公園九個入口安裝永久鐵門的可行性。

華盛頓廣場公園午夜關閉，但目前的執法方式是由警員每晚在各入口臨時搭起金屬路障。部分居民認為此法既難看又無效，路障可輕易被推開或鑽過，並呼籲仿照阿賓頓廣場公園(Abingdon Square Park)等市內歷史廣場的做法，安裝傳統的永久性鐵門。

社委會此次決議是居民管控公園人流的最新行動。自新冠疫情以來，公園人潮日趨喧嘩，逐漸成為社群媒體網紅聚集、大麻派對及大型雪球大戰的場地，偶爾還會出現民眾與警方的衝突。此前聯邦調查人員就公園附近毒品販售及過量死亡案件展開調查，市警局(NYPD)隨後大幅加強在公園的警力部署。

負責主持公園2000年代中期大翻修工程的景觀設計師維洛納基斯(George Vellonakis)表示，臨時金屬路障有損公園形象，警員每晚搬移路障的做法不符合這座標誌性公園的身分。維洛納基斯當年主導了廣場重建，包括將噴泉與凱旋門對齊，「鐵門並無不妥，世界各地的公園夜間都會上鎖，因為園林景觀非常脆弱，就像任何有花園的人都知道，花園需要保護，這是在守護我們的投資。」

然而也有居民強烈反對設置圍欄，有居民提出折衷方案，認為只需在入口加上鐵鏈，讓公眾知道公園已關閉，無需大費周章安裝鐵門，反對設置更多障礙的人士則主張公園應全天候開放。公園局官員表示，將與華盛頓廣場公園保護協會(Washington Square Park Conservancy)合作，為社區準備正式報告。

關閉公園的模式在歐洲更為普遍，例如法國巴黎的杜樂麗花園與盧森堡花園等花園，都有明確的邊界、鐵欄與夜間封園制度，巴黎市政府與法國文化機構普遍將這些公園視為「需要維護的園林資產」，而不只是單純的公共通行空間。冬季通常傍晚就關門，夏季則延長到晚上，夜間封園後也會進行清潔、園藝與維護工作。

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