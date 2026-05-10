節省能源 皇后區電網升級計畫推進

Propel NY Energy輸電升級計畫全圖顯示，工程將以地下及海底輸電線連接長島、皇后區、布朗士及威徹斯特郡，並新建或升級多處變電設施，以提升紐約下州地區供電穩定性。(圖取自Propel NY Energy)

皇后區 多個社區未來可能迎來電網升級，由紐約電力局(NYPA)與紐約輸電公司(New York Transco)合作推動的「Propel NY Energy」輸電計畫，預計在皇后區鋪設約8哩地下輸電線，作為連接長島 、皇后區、布朗士 及威徹斯特郡大型電力基礎建設的一部分。

根據計畫內容，Propel NY Energy全長約90哩，將透過地下及海底輸電線，強化紐約下州地區的供電穩定性與輸電能力。皇后區路段目前初步規畫經過白石鎮(Whitestone)、Beechhurst、Bay Terrace、Clearview、貝賽(Bayside)以及Douglaston-小頸(Little Neck)等社區。不過，相關路線仍未最後定案，後續仍須經州府審查與許可程序。

這項工程總投資約32億至32.6億元，目標是在2026年動工，並於2030年前後啟用。承辦方表示，隨著用電需求增加，加上部分電力基礎設施逐漸老化，紐約市與長島等地若不及時改善輸電系統，未來供電可靠性恐面臨更大壓力。新輸電線完成後，將有助於紓解電力輸送壅塞，並讓更多清潔能源，包括離岸風電，送進都會區電網。

紐約獨立系統營運商(NYISO)近年也指出，紐約市、長島及下哈德遜谷地區的用電需求將持續上升，電網壓力隨之增加。紐約輸電公司表示，若Propel NY Energy能如期在2030年前後投入服務，將可提升區域供電能力，並支援紐約州能源轉型目標。

不過，工程仍引發部分社區關切，居民與商家可能面臨道路開挖、交通改道、施工噪音及營運受影響等問題。承辦方表示，已根據社區、民選官員及地方組織意見，提出多條替代路線；皇后區目前列有五條可行方案，評估時將考量如何減少對住宅區與商業活動的衝擊，並避開施工條件較複雜的路段。

目前Propel NY Energy仍在紐約州公共服務委員會第七條(Article VII)審查程序中。若最終獲准，該計畫將成為紐約下州近年重要的輸電建設之一，影響範圍涵蓋住宅、商業用電，以及未來清潔能源接入需求。