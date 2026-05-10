大學點新高中擬2027年啟用 可收600名學生

紐約市教育局近日在第25學區教育委員會會議上介紹新校規畫，表示位於大學點的原聖艾格尼絲學校校址，將改建為一所新高中。(谷歌地圖截圖)

皇后區 大學點(College Point)未來可望迎來一所新高中，紐約市教育局近日在第25學區 教育委員會(CEC25)會議上介紹新校規畫，表示位於大學點的原聖艾格尼絲學校(St. Agnes)校址，將改建為一所新高中，暫稱Q510，預計於2027年9月開學，提供約600個高中座位。

這所新校位於第124街13-20號，地處大學點西北部。教育局代表在會上表示，大學點長期沒有高中，當地學生升上高中後，多數需要前往法拉盛 、貝賽等周邊社區就讀。由於該區公共交通選擇有限，學生上學往往需要跨區通勤，對不少家庭而言並不方便，教育局認為，在大學點增設高中，可讓當地學生有機會在家附近上學，也有助於緩解周邊高中壓力。

根據當局提供的數據，皇后區目前高中座位整體短缺超過2000個，第25學區本身也有約918個高中座位缺口。大學點居民目前常去的高中包括貝賽高中、法拉盛高中、卡多索高中(Benjamin Cardozo High School)等，其中不少學校已出現超額使用或接近滿載情況，且距離大學點約2至4哩。

新校舍目前規畫設有18間標準教室，並包括體育館兼禮堂、科學實驗室、音樂教室、運動室、餐廳及戶外空間等設施。教育局表示，新校預計先從九年級開始招生，再逐年增加10、11和12年級，逐步發展成完整高中。

會議中，多名家長和委員關心新高中未來的課程定位。有家長指出，對高中家庭來說，距離固然重要，但學校是否有AP課程、社團活動、升學準備和特色項目，也會直接影響家長是否願意讓孩子就讀。也有與會者提出，希望新校能考慮設置科技、電腦科學、醫療健康、職業準備等課程，讓學生不只是離家近，也能獲得有吸引力的學習機會。

第25學區社區教育委員會華人委員周克表示，他支持大學點增設高中，並認為新校若能加入更多職業導向或實用技能課程，將更能回應部分新移民家庭的需要。他說，並非每名學生都一定會走四年制大學路線，若高中能提供與本地產業和就業市場接軌的課程，可讓學生有更多選擇。

周克也提醒，大學點交通與停車條件有限，未來若新校吸引其他地區學生與家長前往，接送、活動和家長會可能都會面臨交通壓力。他認為，教育局在規畫學校課程的同時，也應聽取社區對交通、停車和校園周邊承載能力的意見。

第25學區校監丹通納(Michael Dantona)說，新校規畫不應只是由教育局單方面決定，而應與大學點社區共同討論，讓學校真正符合當地學生和家庭需要。教育局表示，希望接下來透過問卷、社區會議、家長與學生座談等方式收集意見，並邀請家長、學生和社區代表參與學校設計。