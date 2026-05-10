百歲華母何坤權 跨三洲撐起一個家

何坤權由姪女Loneeien陪同，參加教會主日聚會，一位會友在教會附近向她們招手。(許振輝╱攝影)

法拉盛 一家中餐館裡，101歲的華裔母親何坤權坐在桌邊，穿著乾淨素雅的衣服，頭髮整齊梳好。桌上的菜一道道端上來，她輕聲說自己吃得清淡、不太能吃油。兒子陳作舟坐在旁邊，不時替母親夾菜、倒茶。

每逢禮拜天，何坤權都會去教堂聚會，禮拜結束後，若時間合適，陳作舟便會陪母親吃一頓早茶。她高不到5呎、體重長年只有70磅左右，坐在人群中顯得安靜而瘦小。很難看出她曾一個人帶著兩個孩子，從香港漂洋到巴西 ，又從南美輾轉來到紐約，經歷過戰亂、喪父、喪夫、移民 與貧困，靠著做護士、打零工與不停加班，把兩個兒子養大，獨力抵抗命運長達一個世紀的錘煉。

幼年喪父造就剛毅性格

何坤權出生於1925年，她的父親何建華是福建當地一位極具名望與正義感的校長，他因揭露社會不公，在何坤權出生前便遭遇暗殺；何坤權從未感受過父愛，但父親卻給她留下了一份超越時代的遺產，父親為她的姐姐取名「何平權」，為她取名「何坤權」，在百年前就寄予了「男女平權」與「女性權益」的厚望。

何坤權的母親則遠赴南洋打工謀生，何坤權被託付給姑姑撫養。她童年最深刻的記憶，是逢年過節時空蕩蕩的校園。當所有同學都回家團圓時，她只能獨自睡在學校的宿舍裡，她回憶「那時候的木板床上全是床蝨，我一邊被咬得滿身包，一邊躲在被子裡哭。」這種自幼而生的孤獨感，鍛造了她後來一生「凡事只能靠自己」的剛毅性格。

海員丈夫死如致命一擊

20世紀40年代，何坤權在隨軍撤退台灣的途中結識了一名海員。兩人結婚後，先在台灣安定，後因丈夫工作遷居香港。

原本以為生活終於步入正軌，命運卻在1961年給了她致命一擊，那年12月初，丈夫在航行中遭遇海難喪生。身邊的人因不忍心看她崩潰，瞞了她將近一個月，直到12月25日聖誕節當天，丈夫的一位同事前來探訪，言談間不小心說漏嘴。

當時不到10歲的陳作舟，看到一向堅強的媽媽，在聽到真相的那一刻，轉身進房撕心裂肺地大哭。何坤權知道，從此這世上再沒有人能讓她依靠，她必須成為兩個孩子唯一的盾牌。

為了餬口再苦都能頂下

喪夫後的何坤權沒有在香港久留，在那個資源匱乏的年代，她聽從巴西友人的建議，帶著兩個兒子登上了前往南美的輪船。母子三人在海上漂泊了40多個晝夜，抵達了全然陌生的巴西。

那時的何坤權為了餬口，開始了最原始也最艱辛的工作，拎著沉重的中國貨物提箱，挨家挨戶敲門推銷。為了省下每一分錢，她白天在外面奔波一整天，從不踏進餐館吃一口飯，直到深夜回家，才吃上一口熱飯。

1970年左右，巴西政局腐敗、通貨膨脹嚴重，何坤權再次展現了她的果敢。憑藉早年在福建習得的護理專業，她成功申請到美國政府的工作，帶著孩子移居紐約。

在紐約醫院工作的幾十年裡，她每日清晨提早一個小時到醫院。且只要有同事有不想做的班次、不想上的夜班，她一律頂上，「因為我不停地工作，才能付得起下個月的房租，才能保證孩子的生活。」退休後，何坤權也曾在醫院擔任義工，與上班時一樣兢兢業業。

如今的何坤權，仍然維持了早起的習慣，她先替同住的兒子準備早餐，然後看報紙、讀聖經。她說自己沒有什麼長壽秘訣，只是「天天禱告」，然後又補一句，「長壽很辛苦」。

多年來，信仰成了何坤權很重要的支撐。回頭看這一生，她很少抱怨，「我現在每天最開心的事情，就是看到兒子回家。」

陳作舟和媽媽何坤權交談。(許振輝╱攝影)

陳作舟為媽媽何坤權夾菜、並備好餐點。(許振輝╱攝影)

陳作舟為媽媽何坤權整理頭髮。(許振輝╱攝影)

陳作舟的好友美國愛心教育基金會馬宏晉扶著何坤權步出餐廳。(許振輝╱攝影)

何坤權的早餐有核桃、枸杞、雞蛋，以及麥片，飲食相當清淡。(許振輝╱攝影)

何坤權表示，如今每天最開心的事情，就是看到兒子回家。(許振輝╱攝影)

何坤權講述自己的經歷。(許振輝╱攝影)