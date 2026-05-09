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台灣童玩節重現彈珠台等經典遊戲 文化交流促族裔互動

記者高雲兒／紐約報導
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由國立臺灣師範大學美東校友會、海外青年文化大使協會及Taiwan YES!聯合主辦的第二屆「2026台灣童玩節」，將於17日在台灣會館舉行。(記者高雲兒／攝影)

第二屆「2026台灣童玩節」將於17日(周日)在台灣會館熱鬧舉行。活動由國立臺灣師範大學美東校友會(NTNUAA)、海外青年文化大使協會(FASCA)及 Taiwan YES!聯合主辦，並獲多個僑界團體協辦支持，預計吸引大紐約地區家庭參與。

主辦方表示，本屆童玩節由總策畫紀慶華統籌，籌備團隊全數由志工組成，展現社區高度凝聚力。FASCA青少年志工將擔任各項童玩關卡的關主，透過「大孩子帶小孩子」的互動形式，引導孩童在遊戲中學習文化，在體驗中建立連結。

活動以台灣傳統童玩與文化體驗為主軸，現場設置多項經典遊戲與手作活動，包括布袋戲展示、彈珠台、套圈、釣魚、飛標、乒乓球、粿模製作、丟黏球，以及折餐紙盒與服裝繪畫等，讓不同文化背景的參與者皆能在輕鬆氛圍中接觸台灣文化。

其中，由Katherine Chi策畫的布袋戲專區將進行現場導覽，介紹掌中戲的歷史與藝術特色。展區由建築師鄭George設計並手工打造，舞台製作經費由台灣會館贊助，呈現細緻工藝與傳統美學。

主辦單位指出，活動設有「集章兌換」機制，參加者只要集滿八個遊戲印章，即可兌換小禮物。此外，門票包含台灣風味小吃兌換，包括珍珠奶茶、剉冰、三明治、果汁及瓶裝水等，數量有限、送完為止。

主辦方強調，童玩節不僅是親子娛樂活動，更是文化交流平台，期望透過遊戲這一跨越語言的媒介，促進不同族裔家庭互動，提升對台灣文化的認識與理解。

活動亦獲駐紐約台北經濟文化辦事處、紐約華僑文教服務中心及多個僑團、企業與社區人士支持。主辦單位表示，誠摯歡迎大紐約地區13歲以下兒童及家庭踴躍參加，透過親子共玩與藝術體驗，加強社區連結，深化文化認同。活動將於17日下午1時至3時30分在台灣會館舉行，線上購票15元、現場購票20元，僅限現金，可透過 https://qr.codes/vyJHq1購票，或電郵[email protected]洽詢詳情。

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