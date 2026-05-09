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華裔藝術家倪維銘個展 酷兒視角重新詮釋中國美學傳統

記者曹馨元／紐約報導
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456畫廊舉辦華裔藝術家倪維銘個展「夢之光澤」，透過離散酷兒的視角重新詮釋中國美...
456畫廊舉辦華裔藝術家倪維銘個展「夢之光澤」，透過離散酷兒的視角重新詮釋中國美學傳統。(記者曹馨元／攝影)

位於曼哈頓華埠的美華藝術協會旗下456畫廊，即日起舉辦華裔藝術家倪維銘(Joseph Ni)個展「夢之光澤」(Luster of a Dream Unearthed)，展期至22日(周五)。展覽呈現一系列混合媒介繪畫作品，透過離散酷兒(Queer)的視角重新詮釋中國美學傳統。

倪維銘以拼貼的形式，將人像與屏風、玉墜、山水畫及花瓶等中國傳統元素並置，聚焦這種超現實呼應中產生的張力。畫面中的人像或被藏匿、或被壓迫，其內斂的情感投射於周遭空間，而空間既吞噬又擁抱著人物；這些碰撞背後，是倪維銘對酷兒文化如何在不同語境中呈現的思考。

作為在美華裔，倪維銘會本能地從家庭中追溯歸屬感；這也讓出生保守家庭的他更能反思酷兒性(Queerness)在東西文化中的不同體現。倪維銘認為，西方文化中強調的個人主義讓個體在認同酷兒文化時更具主動性，但東方文化更重視集體性、血脈與歷史，讓酷兒文化更為隱密，一如他作品中藏於古典屏風後的人像。

在創作方法上，倪維銘以鉛筆畫與剪影為起點，經過不斷重組來探索構圖的潛力，並透過審視形態間的視覺關係，挖掘人像與文物之間潛藏的象徵意義。

倪維銘生於2000年，主要從事混合媒介繪畫與版畫創作，他於2023年畢業於羅德島設計學院(RISD)，獲美術學士學位，目前就讀於亨特學院藝術碩士課程。他的作品曾於麻薩諸塞州New Bedford Art Museum、德克薩斯州Art Center of Corpus Christi及紐約Field Projects Gallery等多地展出。

本次展覽將持續22日(周五)，456畫廊開放時間為周一至周五下午1時至下午5時，地址為曼哈頓百老匯大道456號3樓，聯繫方式為[email protected]

華裔 華埠 曼哈頓

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