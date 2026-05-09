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「愛心布碌崙」 花藝、舞蹈齊慶母親節

記者馬璿／紐約報導
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逾十個在地組織，今日攜手合辦第三屆「愛心布碌崙節」。(取自主辦方Brooklyn...
逾十個在地組織，今日攜手合辦第三屆「愛心布碌崙節」。(取自主辦方Brooklyn Org)

母親節周末將到來，布碌崙(布魯克林)的數個組織將透過滿滿的社區情懷向天下所有的媽媽致敬，今(9日)逾十個在地組織攜手合辦第三屆 「愛心布碌崙節」(Show Brooklyn Some Love Fest)，不僅將有免費花藝工作坊讓家庭成員能為媽媽親手製作花束外，現場亦有串珠、藝術探索等手工活動，讓全家大小能一起共享一個歡快的母親節周末。

這場免費的親子嘉年華將在當日上午11時至下午2時，在布碌崙下城的City Point及Albee Square廣場盛大登場。除了免費花藝吧可客製化專屬花束外，布碌崙博物館的「流動博物館」(Museum on Wheels) 也將在現場引導互動藝術體驗。馬克‧莫里斯舞蹈團(Mark Morris Dance Group)的舞蹈課程、非洲鼓樂演奏，以及在UrbanGlass及Red Hook Art Project指導的動手創作活動，都能讓不同年齡層的民眾享受。

現場亦會有許多本地商家提供的一元甜品市集，想大飽口福的人都能前來同歡。活動籌辦單位Brooklyn Org的行政幕僚長史特格梅爾(Liane Stegmaier)表示，這場節慶源於團隊成員與City Point、布碌崙大橋家長團代表的共同腦力激盪，希望以歡樂形式向社區家庭致意。「花藝吧既能有互動又是即時的禮物，拍貼機則是能留住媽媽出現在鏡頭前的珍貴時刻，因為她們往往都是在鏡頭後面的那個人」，她表示，「活動的一切都是為了向讓布碌崙成為世界上最棒社區的人們，表達我們的愛與感謝。」

現已邁入第三年的這場嘉年華，每屆均吸引大批民眾參與。去年出席人數達數百人，主辦方今年更擴大節目規模與合作夥伴陣容，預期人潮將再創新高。活動免費對外開放，歡迎所有家庭攜子同樂，共同慶賀布碌崙的母親與照顧者們默默付出的每一份心意。

母親節 布碌崙 布魯克林

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