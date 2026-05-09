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「我們各自帶來的」 青年藝術家與人瑞中心共辦移民展

記者曹馨元／紐約報導
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一場聚焦華人代際移民經歷的藝術展「我們各自帶來的」正於曼哈頓中城開展。(圖片由主...
一場聚焦華人代際移民經歷的藝術展「我們各自帶來的」正於曼哈頓中城開展。(圖片由主辦方提供)

一場聚焦華人代際移民經歷的藝術展「我們各自帶來的」，正於曼哈頓中城開展。透過數次工作坊，年輕的華人藝術家們與華埠人瑞中心的老移民們回溯各自經歷，以共同創作呈現不同代際之間關於離開、抵達與記憶的各異面貌。

展覽由張栩萌策展、馬曉璐項目統籌。張栩萌表示，展覽並不試圖構建一個完整的「移民敘事」，也無意為這些經歷提供統一的標籤；而是將藝術家與老移民以兩兩配對的形式持續見面對話，讓一件舊物、一段記憶、一種生活習慣，在彼此交流中成為創作靈感，也成為跨越代際的理解與啟發。

劉暘與何啟雄的交流以「家具」作為支點，最終以一幅朦朧的水彩作品呈現。兒時頻繁搬家的劉暘面對著不斷變換的環境，始終陪伴的家具便成為她汲取安全感的依託；而對於何啟雄，文革期間抄家過程中被扔出來的紅木家具，讓他窺見了被固化的財富階級，也促使他下定決心去往一個「透過努力能買得起紅木家具」的地方，命運於是將他帶來紐約。

邵子曄與姚國威的合作作品「紅塵過客」則將前者擅長的攝影與後者所作的書法並置，以紐約街景與文字同框，呈現出電影片尾字幕般既結束又仍在延續的開放狀態，指向移民者流動身分的現實處境。

張栩萌說，最讓她感動與欣喜的是兩代人在數月交流中逐漸深化的情感連結。斯琴與柳敏就因為工作坊成為了要好的朋友，每次見面，柳敏都會帶來親手做的紙藝小禮物；而斯琴也在藝術裝置「家族樹」(Family Tree)中融入影像、紙藝、編織等元素，將這份不期而遇的溫情具象化。

主辦方也希望，這次展覽不只屬於參展藝術家與老移民，張栩萌說，「當觀眾進入展覽，他們同樣帶著各自的經驗與記憶，在觀看中與作品發生新的關聯」；這些被帶來的片段不會在展覽中畫上句點，而是在每一次觀看與交流裡，繼續生長。

本次展覽將持續至10日(周日)，展出地址為38街西209號(209 W 38th St)的「FLOHAUS Gallery」。

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