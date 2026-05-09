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華裔婦女協進會聯歡 表揚模範母親

記者高雲兒╱紐約報導
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美國華裔婦女協進會日前舉辦「第八屆非常模範母親暨敬老聯歡會」，表揚多位在家庭照顧...
美國華裔婦女協進會日前舉辦「第八屆非常模範母親暨敬老聯歡會」，表揚多位在家庭照顧、子女培育、社區服務及逆境中展現堅韌精神的母親與長者。(記者高雲兒╱攝影)

美國華裔婦女協進會日前舉辦「第八屆非常模範母親暨敬老聯歡會」，表揚多位在家庭照顧、子女培育、社區服務及逆境中展現堅韌精神的母親與長者。活動以母親節與敬老為主軸，透過頒獎、慰問、贈禮及社區聚會，向華裔家庭中長期默默付出的母親致敬，也肯定長者對家庭與社區的貢獻。

美國華裔婦女協進會會長謝嘉燕在活動中感謝各界長期支持，表示協進會多年來關注婦女、家庭與長者需求，希望透過年度母親節活動，讓更多母親的付出被看見，也讓長者感受到社區的尊重與陪伴。她表示，許多華裔母親一生為家庭操勞，在移民生活中承擔照顧、支持與奉獻的角色，值得社區共同致敬。

本屆活動頒發「非常模範母親及父親獎」，共有16位得獎者獲頒獎狀及800元獎勵金，表彰他們在家庭與社區中的長期付出。另有三位母親獲頒「最佳勇氣母親獎」，每位同樣獲頒獎狀及800元獎勵金，肯定她們面對人生困境仍堅持守護家庭、勇敢前行的精神。

大會並設立「母親節特別基金」，向兩位母親頒發各800元獎勵金，其中包括一位105歲長者，以及一位獲急難救助的母親。主辦方表示，該基金不僅是節日祝福，也希望以實際行動支持有需要的家庭，讓社區關懷落實到具體幫助。

活動當日，多位民選官員與社區代表出席，包括市議員黃敏儀、帕拉迪諾(Vickie Paladino)、北罕普斯狄鎮(North Hempstead)議員劉巧怡、紐約華僑文教服務中心主任王怡如、州眾議員金兌錫辦公室代表楊愛倫、國會眾議員孟昭文辦公室代表、紐約州發育障礙人士辦公室(OPWDD)主任Hirah Mir，以及哥倫比亞大學社工學院終身講席教授、副院長高琴等。

除頒獎外，活動也安排長者慰問與贈禮環節，向五位年紀最長的長者各贈100元，並向出席來賓致贈禮物。主辦方感謝各界贊助，包括會長謝嘉燕致贈600份精美禮物、理事陳樂頤致贈60份精美禮物，以及保羅愛理斯律師樓Anna致贈120份精美禮物，使出席母親與長者都能感受到節日祝福。

美國華裔婦女協進會會長謝嘉燕(左六)在活動中感謝各界長期支持。(記者高雲兒╱攝影...
美國華裔婦女協進會會長謝嘉燕(左六)在活動中感謝各界長期支持。(記者高雲兒╱攝影)

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