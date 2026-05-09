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台灣、沖繩 聯手推廣「一程二站」觀光

記者許君達╱紐約報導
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台灣觀光署與日本沖繩縣旅遊部門在駐紐約台北經濟文化辦事處聯合舉辦觀光推廣活動，這...
台灣觀光署與日本沖繩縣旅遊部門在駐紐約台北經濟文化辦事處聯合舉辦觀光推廣活動，這是兩地間首次以此方式合作。沖繩位於台灣與日本本土之間，距離台北比東京和大阪都近。(記者許君達╱攝影)

台灣觀光署駐紐約辦事處日前在駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦「2026年台灣╳沖繩亞洲一程二站旅遊業者推廣說明會」，首次與地理位置相近的日本沖繩聯合推廣觀光品牌。

沖繩縣位於日本本土四島西南、台灣東北的太平洋中，是由一串鏈狀群島組成的國土。沖繩主島位於日本本土與台灣島之間的中心位置，主要客運樞紐那霸機場與台北之間的距離少於飛往東京、大阪等日本中心城市的距離，台、沖之間每天開行13個客運航班，通航航點包括台北、台中和高雄。

沖繩古為琉球國屬地，曾為明清帝國和日本薩摩藩的雙重屬國，其文化傳統與日本本土的大和文化有所差異，亦融會有中華文化元素；而二戰後長期被美國託管的歷史和至今仍有數量很龐大的美國駐軍，又給當代沖繩文化帶來顯著的美國色彩。作為日本唯一的亞熱帶國土，沖繩縣內還擁有大量獨特的原生動植物保護區和海洋風光。

沖繩縣文化觀光體育部誘致企畫班主任上江洲辰德(Uezu Tatsunori)說，在2026年度「紐約時報」評選的全球最值得探訪目的地排名中，沖繩排名第46位。不過，歐美遊客訪日的首選目的地通常集中在東京、大阪、京都等大都市，沖繩則致力於以深度觀光和體驗的優勢吸引「第二次訪客」。

觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真說，台沖兩地交通便利，旅遊特色具有互補性，因此觀光署首次嘗試與沖繩聯合推廣，並邀請美東地區觀光業者共同開發「一程二站」式旅行產品。經文處處長李志強表示，雖然東京的知名度和吸引力確實很大，但台灣也在努力用與日本不同的特色吸引美國遊客將台灣作為亞洲旅行的首要目的地。在此基礎上與沖繩合作，不僅擴大遊客的選擇面，也能促進雙方友好共進。

目前，持有美、加、台、日護照的旅客前往台灣和日本均免簽證，合作方中華航空、長榮航空和日本航空的代表說，紐約與台北和東京之間每日各有一至三個航班，東京和台北往返沖繩的短途及國內航班更為頻繁，因此遊客在三地之間有多種往返交通的選項。

沖繩業者在紐約經文處推廣本地的鄉土特產。(記者許君達╱攝影)
沖繩業者在紐約經文處推廣本地的鄉土特產。(記者許君達╱攝影)

日本 觀光

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