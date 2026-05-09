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美國福州青年會晚宴 家鄉味飄香

記者馬璿╱紐約報導
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當晚菜色多元，其中難以在餐廳看見的「蒸肉餅」更是被現場賓客連連讚嘆。(記者馬璿／...
當晚菜色多元，其中難以在餐廳看見的「蒸肉餅」更是被現場賓客連連讚嘆。(記者馬璿／攝影)

美國福州青年會(Fuzhou America)日前舉辦福建美食晚宴，不僅呈上多個經典福州家常菜，更將團隊赴中國田野調查後的全新詮釋，將福州飲食文化的風味帶到更為現代的場域，並讓不同族裔的食客都能透過吃進嘴裡的風味更加認識福州風情。

當晚位於布碌崙(布魯克林)展望高地中餐廳「您好」(Nin Hao)的席次全數售完，美國福州青年會聯合創辦人曹軒崧(Allen Cao)與紐約飲食作家Jess Eng表示，希望透過這場晚宴記錄、並保存瀕臨失傳的福州傳統飲食文化。

曹軒崧說，自己回到福州時，發現從小常去的店家不是已經翻新得面目全非，就是永久關門了，讓他深感遺憾。但食物是許多移民尋找身分認同的方式，在探尋的過程中，他也得到意外的收穫。「原本以為只是輕鬆地訪問一些老人家、順便吃吃喝喝，沒想到這段旅程帶出了太多塵封已久的故事跟情緒 。」Jess Eng則補充，為設計菜單，我與團隊走訪紐約、費城、法拉盛各地，向懂得這些料理的人學習，並希望把這些故事傳承下來。

本次主辦團隊呈現的八菜一甜點組合包含拌麵、紅槽、醉排骨、肉燕、扁肉、蒸肉餅、紅槽五花肉、炒豆芽菜、九肚魚、芋頭布丁等料理。菜餚方面，主辦團隊欲呈現福州家常飲食最道地的面貌，包括許多在餐廳難以尋得、卻是家家戶戶餐桌上常見的料理，尤其如肉燕皮口感與其他餅皮不同，需要手工製作，但工藝正在逐漸失傳，盼藉由餐桌上的風味復興傳統工藝。

來自福州的劉熙(Danny Liu)表示，這些菜餚讓他想起自己父母經常煮的料理，雖然部分菜色味道不同，但仍保留了傳統的精髓。尤其肉燕餅更是一道在餐廳鮮少吃到，但卻是家中餐桌時常可以看見的料理。

當晚於布碌崙中餐廳「Nin Hao」所舉辦的晚宴共有兩輪次，場場皆滿座。(記者馬...
當晚於布碌崙中餐廳「Nin Hao」所舉辦的晚宴共有兩輪次，場場皆滿座。(記者馬璿╱攝影)

美國福州青年會(Fuzhou America)舉辦的福建美食晚宴於7日登場，多元...
美國福州青年會(Fuzhou America)舉辦的福建美食晚宴於7日登場，多元菜色讓賓客稱讚像是回到家鄉。(記者馬璿╱攝影)

美國福州青年會聯合創辦人曹軒崧(Allen Cao)表示，這場晚宴的目的是為了連...
美國福州青年會聯合創辦人曹軒崧(Allen Cao)表示，這場晚宴的目的是為了連結社群，並讓外界看見福州的不同文化樣貌。(記者馬璿／攝影)

紐約飲食作家Jess Eng表示，為了設計本次的菜單，她與團隊走訪紐約多個城市，...
紐約飲食作家Jess Eng表示，為了設計本次的菜單，她與團隊走訪紐約多個城市，並向許多擁有深厚餐飲經歷的前輩學習。(記者馬璿／攝影)

晚宴中更可見餐廳「您好」近期推出全紐約，也是全國唯一，本次的晚宴中也將搭配來自中...
晚宴中更可見餐廳「您好」近期推出全紐約，也是全國唯一，本次的晚宴中也將搭配來自中國的雅巴米酒。(記者馬璿／攝影)

布碌崙 布魯克林 費城

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