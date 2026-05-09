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皇后社區學院晚宴 表彰長期支持夥伴

記者高雲兒╱紐約報導
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紐約州眾議員魏普林(中)向三位得獎人頒發褒揚狀。(記者高雲兒╱攝影)
紐約州眾議員魏普林(中)向三位得獎人頒發褒揚狀。(記者高雲兒╱攝影)

皇后社區學院(QCC)基金會日前舉辦年度慈善晚宴，表彰長期支持學生、社區與校園藝術發展的合作夥伴。今年雲頂世界(Resorts World New York City)社區發展資深副總裁司徒塔特(Michelle Stoddart)獲頒「年度社區夥伴」，「喂台灣」(Hello Taiwan)主席江明信(Ming Chiang)獲頒「年度藝術館夥伴」；長期支持QCC藝術館的協和門窗董事長陳秋貴(Thomas Chen)獲頒「藝術與教育影響力校長獎」。

QCC校長曼吉諾(Christine Mangino)在晚宴中表示，許多學生同時面對家庭、工作與突發狀況，這些額外負擔都可能成為他們繼續求學的障礙，有學費欠款在500元至1000元之間的學生，高達85%下一學期沒有返校。

她呼籲在場嘉賓支持學生，考慮捐出一份能改變學生人生的禮物。晚宴募集所得將支持QCC基金會的「承諾獎學金」等項目，該獎學金主要協助面臨小額學費缺口的學生，讓他們不因臨近畢業或修業途中出現財務困難而輟學。

今年獲頒「年度社區夥伴」之一的司徒塔特(Michelle Stoddart)說，有時候學生已經盡力支付學費，但仍可能因突發狀況而差一筆錢，此時「承諾獎學金」就能讓學生不必因為那筆缺口而擔心能否完成學業。 她並在晚宴現場宣布代表雲頂世界額外捐出2萬5000元，用於幫助學生繼續完成學業。

獲獎人江明信因長期支持QCC藝術館及文化交流而獲表彰。作為「喂台灣」主席，他也參與台美藝術協會、皇后博物館等藝術與文化機構事務。主辦方表示，江明信多年來推動台灣文化在美國被更多人看見，也支持藝術作為不同族群、不同文化之間的連結方式。

江明信表示，Hello Taiwan的使命很簡單，就是「讓世界看見台灣」。他稱讚QCC藝術館提供了良好空間，讓學生與藝術家都有機會展示作品、表達想法，並發展創造力。

QCC還向協和門窗董事長陳秋貴頒發「藝術與教育影響力校長獎」，感謝他多年來支持QCC藝術館，使藝術成為校園生活中更有活力、更容易接近的一部分。活動最後，紐約州眾議員魏普林(David Weprin)向三位得獎人頒發褒揚狀。

QCC校長曼吉諾給江明信(右)頒獎。(記者高雲兒╱攝影)
QCC校長曼吉諾給江明信(右)頒獎。(記者高雲兒╱攝影)

QCC校長曼吉諾給司徒塔特(左)頒獎。(記者高雲兒╱攝影)
QCC校長曼吉諾給司徒塔特(左)頒獎。(記者高雲兒╱攝影)

皇后社區學院(QCC)基金會日前舉辦年度慈善晚宴上三位獲獎者，左起：江明信、司徒...
皇后社區學院(QCC)基金會日前舉辦年度慈善晚宴上三位獲獎者，左起：江明信、司徒塔特、陳秋貴。(記者高雲兒╱攝影)

QCC校長曼吉諾給陳秋貴(右)頒獎。(記者高雲兒╱攝影)
QCC校長曼吉諾給陳秋貴(右)頒獎。(記者高雲兒╱攝影)

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