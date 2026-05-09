新州2居民 接受漢他病毒監測疑接觸染疫郵輪旅客 CDC列三級緊急事件 多國追蹤相關案例

新澤西州衛生廳8日表示，州內兩名居民可能曾在境外與荷蘭籍郵輪「宏迪亞斯號」(MV Hondius)的乘客接觸，目前正接受漢他病毒(hantavirus)監測。圖為「漢他病毒陽性與陰性」試管示意圖。(路透)

新澤西州 衛生廳8日表示，州內兩名居民可能曾在境外與荷蘭籍郵輪「宏迪亞斯號」(MV Hondius)的乘客接觸，目前正接受漢他病毒(hantavirus)監測。此次疫情 已造成至少三人死亡，聯邦疾病防治中心(CDC )已將其列為三級緊急應變事件。

據新澤西州衛生廳聲明，上述兩人並非郵輪乘客，而是在海外旅遊期間可能與郵輪旅客有過接觸。兩人目前尚未出現任何症狀，是否已受感染仍不明朗。衛生廳表示：「目前新澤西州一般民眾面臨的風險仍屬偏低。」衛生官員強調，此情況對公眾沒有明顯威脅，但將持續密切監測。

宏迪亞斯號於3月20日從阿根廷出發，沿大西洋北上期間爆發疫情。4月22日至26日間，部分乘客陸續下船返回世界各地，引發各國衛生當局對病毒擴散的憂慮。迄今已有23名曾搭乘該郵輪者返回各自家鄉，其中目前已知一人確診患病。

CDC已將此次疫情定為三級應對威脅，並強調公眾感染風險仍屬輕微。三級為CDC最低的緊急警戒級別，通常會召集專家小組監測疫情走向，並在必要時準備應對方案。

漢他病毒主要透過鼠類傳播，感染途徑包括吸入受汙染的鼠類排泄物塵埃、直接接觸鼠類糞便或屍體，以及飲用受汙染的食水，人與人之間通常不會互相傳染。潛伏期一般為4至42天，無症狀者通常不具傳染性。感染後病情可極為嚴重，某些病例的死亡率高達40%，患者初期症狀類似嚴重流感。

目前疫情影響已跨越大西洋擴及歐洲，瑞士已有一名曾搭乘宏迪亞斯號的乘客確診。各國衛生當局正持續追蹤與郵輪相關的感染案例及接觸者。

世界衛生組織(WHO)7日表示，目前至少有12個國家正在監測在漢他病毒病例確診前，從宏迪亞斯號下船的人士。其中美國有五個州正在監測至少6名曾搭乘該郵輪的乘客。據哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，喬治亞州和德克薩斯州各有兩名下船乘客，維吉尼亞州和亞利桑那州各有一名，加州則有多名。各州表示，上述乘客目前均未出現任何症狀，當局持續監測中。