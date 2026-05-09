冷卻塔退伍軍人桿菌測試 新規上路每31天施行一次 頻率提高三倍
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紐約市衛生局新頒布一項要求建築物業主以高於美國其他任何地方的頻率，對冷卻水塔實施退伍軍人桿菌 (Legionella)檢測的法令8日生效，法規明文規定，冷卻水塔運行時，建築物業主須每31天對其進行一次退伍軍人桿菌檢測。
這一新規檢測頻率是之前規定頻率的三倍，將進一步強化現有的全美最嚴格、最具保護性法律之一。紐約市衛生局已針對遵守冷卻水塔新檢測規定需要採取哪些措施，向建築物業主下發了通知，並就業主在保障紐約市民安全方面所發揮的至關重要作用，對業主做出了提醒。
「Mamdani 政府正在推行以紐約市民健康和安全為首要考慮的常識性政策，」紐約市主管衛生與公共服務的副市長Helen Arteaga博士說。「我們今天宣布的修訂後新規旨在加強冷卻水塔的安全標準，並幫助我們更快、更有效率地應對有害細菌的出現。隨著氣溫上升，監測和保護每位紐約市民免於感染退伍軍人桿菌，就變得愈發重要，而這正是這些法規所要達到的目的」。
「保護紐約市民健康安全是我的首要任務，」紐約市衛生局長Alister Martin醫生說。「今日生效的新規要求業主更頻繁地對冷卻水塔實施檢測，正是公共衛生管理正在發揮作用的體現。我們對紐約市長辦公室、市議會和社區倡導者們的合作，以及他們在此問題上的堅定承諾，深表感謝。我們將攜手共建一個惠及所有紐約市民的更安全未來」。
「紐約市衛生局在公共衛生監管方面一直保持著最高標準，」紐約市建築局長Ahmed Tigani說，「這些新規將幫助業主在其社區成員接觸有害細菌之前，便發現潛在問題。我們很榮幸能繼續與各合作夥伴機構緊密合作，以各種可行方法保護紐約市民的健康與安全」。
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