冷卻塔退伍軍人桿菌測試 新規上路每31天施行一次 頻率提高三倍

紐約市約4000座冷卻塔須在運行期間每31天進行一次細菌檢測，頻率較舊制提高兩倍，成為全美標準最嚴格的地方法規之一。圖為顯微鏡下的退伍軍人桿菌。(美聯社)

紐約市 衛生局新頒布一項要求建築物業主以高於美國其他任何地方的頻率，對冷卻水塔實施退伍軍人桿菌 (Legionella)檢測的法令8日生效，法規明文規定，冷卻水塔運行時，建築物業主須每31天對其進行一次退伍軍人桿菌檢測。

這一新規檢測頻率是之前規定頻率的三倍，將進一步強化現有的全美最嚴格、最具保護性法律之一。紐約市衛生局已針對遵守冷卻水塔新檢測規定需要採取哪些措施，向建築物業主下發了通知，並就業主在保障紐約市民安全方面所發揮的至關重要作用，對業主做出了提醒。

「Mamdani 政府正在推行以紐約市民健康和安全為首要考慮的常識性政策，」紐約市主管衛生與公共服務的副市長Helen Arteaga博士說。「我們今天宣布的修訂後新規旨在加強冷卻水塔的安全標準，並幫助我們更快、更有效率地應對有害細菌的出現。隨著氣溫上升，監測和保護每位紐約市民免於感染退伍軍人桿菌，就變得愈發重要，而這正是這些法規所要達到的目的」。

「保護紐約市民健康安全是我的首要任務，」紐約市衛生局長Alister Martin醫生說。「今日生效的新規要求業主更頻繁地對冷卻水塔實施檢測，正是公共衛生管理正在發揮作用的體現。我們對紐約市長辦公室、市議會和社區倡導者們的合作，以及他們在此問題上的堅定承諾，深表感謝。我們將攜手共建一個惠及所有紐約市民的更安全未來」。

「紐約市衛生局在公共衛生監管方面一直保持著最高標準，」紐約市建築局長Ahmed Tigani說，「這些新規將幫助業主在其社區成員接觸有害細菌之前，便發現潛在問題。我們很榮幸能繼續與各合作夥伴機構緊密合作，以各種可行方法保護紐約市民的健康與安全」。