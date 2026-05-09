我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利、梅根驚傳「分居」遭爆：只是名義上夫妻

世界火車站評比 蘇黎世中央車站獲最豪華冠軍「擊敗日本」

冷卻塔退伍軍人桿菌測試 新規上路每31天施行一次 頻率提高三倍

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市約4000座冷卻塔須在運行期間每31天進行一次細菌檢測，頻率較舊制提高兩倍...
紐約市約4000座冷卻塔須在運行期間每31天進行一次細菌檢測，頻率較舊制提高兩倍，成為全美標準最嚴格的地方法規之一。圖為顯微鏡下的退伍軍人桿菌。(美聯社)

紐約市衛生局新頒布一項要求建築物業主以高於美國其他任何地方的頻率，對冷卻水塔實施退伍軍人桿菌 (Legionella)檢測的法令8日生效，法規明文規定，冷卻水塔運行時，建築物業主須每31天對其進行一次退伍軍人桿菌檢測。

這一新規檢測頻率是之前規定頻率的三倍，將進一步強化現有的全美最嚴格、最具保護性法律之一。紐約市衛生局已針對遵守冷卻水塔新檢測規定需要採取哪些措施，向建築物業主下發了通知，並就業主在保障紐約市民安全方面所發揮的至關重要作用，對業主做出了提醒。

「Mamdani 政府正在推行以紐約市民健康和安全為首要考慮的常識性政策，」紐約市主管衛生與公共服務的副市長Helen Arteaga博士說。「我們今天宣布的修訂後新規旨在加強冷卻水塔的安全標準，並幫助我們更快、更有效率地應對有害細菌的出現。隨著氣溫上升，監測和保護每位紐約市民免於感染退伍軍人桿菌，就變得愈發重要，而這正是這些法規所要達到的目的」。

「保護紐約市民健康安全是我的首要任務，」紐約市衛生局長Alister Martin醫生說。「今日生效的新規要求業主更頻繁地對冷卻水塔實施檢測，正是公共衛生管理正在發揮作用的體現。我們對紐約市長辦公室、市議會和社區倡導者們的合作，以及他們在此問題上的堅定承諾，深表感謝。我們將攜手共建一個惠及所有紐約市民的更安全未來」。

「紐約市衛生局在公共衛生監管方面一直保持著最高標準，」紐約市建築局長Ahmed Tigani說，「這些新規將幫助業主在其社區成員接觸有害細菌之前，便發現潛在問題。我們很榮幸能繼續與各合作夥伴機構緊密合作，以各種可行方法保護紐約市民的健康與安全」。

紐約市

上一則

紐約客談╱仇富政治的邊界

下一則

福州到紐約 86歲母的跨洋人生
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

凱瑟集團證實：聖塔克拉拉醫院18人染退伍軍人桿菌

凱瑟集團證實：聖塔克拉拉醫院18人染退伍軍人桿菌
飲酒增罹癌風險 市衛生局加強宣導

飲酒增罹癌風險 市衛生局加強宣導
防童墜樓悲劇發生 籲裝窗戶防護欄

防童墜樓悲劇發生 籲裝窗戶防護欄
紐約去年工傷事故減3成 死亡率反升

紐約去年工傷事故減3成 死亡率反升

熱門新聞

福州華女王楠疑似因生病未及時就醫，於4月25日在布碌崙租屋家中去世。(親子互助會提供)

自福州來美…布碌崙華女病逝家中 社區募款辦後事

2026-05-01 15:06
聯合航空。（路透）

飛來橫禍？新澤西公路驚見聯航客機撞卡車 驚悚畫面曝光

2026-05-04 16:10
氣象單位預測，「超級聖嬰」可能迎來紐約有史以來最熱夏季，供電也將吃緊。（歐新社）

「超級聖嬰」恐釀最熱夏季 紐約臨高溫+限電雙重考驗

2026-05-03 07:11
全球最繁忙的Trader Joe's超市將於本月暫時關閉，進行大規模翻修，預計停業數月，完工後重新開張。(記者范航瑜╱攝影)

全球最忙Trader Joe's將暫停營業 紐約上西城門市大翻修

2026-05-01 15:34
7號線列車停靠皇后區廣場站。MTA近日公布7號線多項施工與服務調整，5月起部分路段將出現停駛、跳站及改行慢車等變更，影響皇后區與曼哈頓通勤族。（記者戴慈慧/攝影）

皇后區往返曼哈頓注意…7號線服務大調整 影響至2027年

2026-05-07 15:33
位於布碌崙8大道的璟江海鮮樓，曾在4月20日的例行檢查中因觸發幾項嚴重違規而被勒令停業，但在四天後複查中已改善問題，獲得批准重開。(記者顏潔恩／攝影)

紐約多家中餐館衛生評比C級 「麻辣燙自取料」違規多

2026-05-01 20:52

超人氣

更多 >
確診阿茲海默症前 這些日常行為改變現徵兆

確診阿茲海默症前 這些日常行為改變現徵兆
這把鋒利廚房剪刀 沃爾瑪售價便宜到不敢相信

這把鋒利廚房剪刀 沃爾瑪售價便宜到不敢相信
幽浮異象檔案 國防部首批解密

幽浮異象檔案 國防部首批解密
「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡

「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡
買給青少年的二手車 專家推薦不到2萬元5款SUV

買給青少年的二手車 專家推薦不到2萬元5款SUV