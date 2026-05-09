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華埠民主黨初選升溫 李榮恩民調領先 王鏑匹配資金最高

記者劉梓祁╱紐約報導
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曼哈頓華埠民主黨初選升溫，李榮恩（左）民調領先、王鏑獲最多匹配資金。（記者劉梓祁...
曼哈頓華埠民主黨初選升溫，李榮恩（左）民調領先、王鏑獲最多匹配資金。（記者劉梓祁攝影、王鏑提供）

曼哈頓華埠兩場州議會民主黨初選在即，角逐第27選區州參議員的州眾議員李榮恩(Grace Lee)陣營公布內部民調，稱她在亞裔及華埠選民中大幅領先對手、前州眾議員牛毓琳(Yuh-Line Niou)；另一方面，第65選區州眾議員參選人王鏑(Jay Jacky Wong)宣布取得紐約州17萬5000元的公共競選匹配資金。

第65選區涵蓋華埠、下東城、兩橋社區、金融區和小義大利等區域。該席位因現任州眾議員李榮恩轉戰州參議會出現空缺。除王鏑外，參選者還包括民主黨區領袖詹瑪麗(Mariama James)、民主社會主義者聯盟(DSA)成員Illapa Sairitupac、企業律師張偉立(Wei-Li Tjong)等共六人。

王鏑8日宣布，截至5日他共取得230筆社區捐款，合計4萬8652元，其中115筆符合公共匹配資金資格，並已取得17萬5000元的匹配資金上限全額。其競選團隊表示，王鏑自參選以來僅在3月舉辦過一次大型籌款活動，來自社區的小額捐款已使其競選經費累計超過22萬元。

根據紐約州競選財務紀錄，在第65選區州眾議員民主黨初選中，多名參選人均已獲得公共匹配資金。其中，王鏑競選委員會「Jacky Wong 2026」獲得17萬5000元公共資金，為該席位參選人中最高；張偉立的「Wei-Li for NY」獲16萬7832元，Illapa Sairitupac獲10萬6047元，詹瑪麗獲6萬7750元。

王鏑表示對競選展現出的動能自豪，指這顯示其競選並非由大型利益團體推動，而是獲得基層民眾支持。

王鏑競選團隊指出，與不少首次角逐公職的候選人相同，王鏑目前未獲本地黨部及工會背書，但他認為，公共匹配資金制度便是為鼓勵更多基層候選人參選。

李榮恩角逐的參議會第27選區，包括華埠、下東城、金融區等社區。她的競選團隊6日公布一項內部民調，稱她在亞裔可能民主黨初選選民中，以39%對15%領先牛毓琳24個百分點；在華埠選民中，李榮恩支持率為54%，牛毓琳為12%。其團隊未列明民調的具體機構及方法。

華埠 民主黨 眾議員

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