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高德曼批ICE執法 違背美國精神

記者范航瑜╱紐約報導
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聯邦眾議員高德曼(Dan Goldman，右)8日在曼哈頓聯邦廣場26號(26 ...
聯邦眾議員高德曼(Dan Goldman，右)8日在曼哈頓聯邦廣場26號(26 Federal Plaza)外舉行記者會，批評移民與海關執法局(ICE)逮捕一名持有效庇護文件的婦女，斥責此舉「從根本上有違美國精神」。（記者范航瑜╱攝影）

聯邦眾議員高德曼(Dan Goldman)8日在曼哈頓聯邦廣場(26 Federal Plaza)外舉行記者會，批評移民與海關執法局(ICE)逮捕一名持有效庇護文件的婦女，斥責此舉「從根本上有違美國精神」。他與眾院民主黨黨團主席阿奎拉(Pete Aguilar)當日隨後進入該大樓拘留中心監察，發現該婦女已遭羈押。

事件發生於上午9時許。目擊者描述，五名蒙面的ICE探員當時聚集在聯邦廣場12樓一間法庭外，其中一人緊握一份「目標名單」。當該婦女走出法庭時，探員立即上前抓住她的手臂，她試圖掙脫，但被團團圍住，數秒內便被帶走，下落不明。

高德曼在受訪時表示，該婦女剛完成庇護聆訊，並已獲安排於8月出席初步聽證，意味她的庇護申請仍有效。他引用前國土安全部(DHS)部長諾姆(Kristi Noem)在國土安全委員會聽證上作證時，指持有效庇護申請者在法律上屬合法居留。「庇護是移民入境美國的合法途徑，任何持有有效庇護申請的人都不應遭到逮捕和驅逐，然而今晨發生的正是這種情況」。

高德曼和阿奎拉在約一小時後進入拘留中心視察。三名男子及該名婦女遭羈押在此，但均無法交談。高德曼透露，DHS新近推出規定，要求議員須提前48小時遞交隱私同意表格，方可接觸被羈押人士。他批評這是ICE蓄意阻撓國會監察的又一手段。阿奎拉亦批評川普政府刻意在社區散布恐懼，強調正是國會的監察機制才使外界得以了解拘留中心的實際情況。

聯邦廣場近一年來已成為ICE在紐約執法的核心地點。今年2月，川普政府將ICE調配至機場，應對國土安全部停擺問題，探員一度基本撤離法院。過去數周，ICE重返聯邦廣場，不定期出現數小時後離去，但5月第一周，8日的逮捕已是本周第二宗。

事件恰巧發生於紐約州一項新法生效當日。該法律禁止ICE探員在州內執行公務時蒙面，然而當日在聯邦廣場現場觀察到的大多數探員仍然遮蓋面容。高德曼表示，由於聯邦廣場屬聯邦物業，州法律不適用於聯邦建築範圍以內，因此探員在大樓內蒙面並不違法。

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