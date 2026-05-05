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防川普掣肘 MTA擬為「跨區快線」尋替代資金

記者鄭怡嫣／紐約報導
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大都會運輸署(MTA)正研究如何不依賴聯邦資金，推動造價55億元、連接布碌崙(布...
大都會運輸署(MTA)正研究如何不依賴聯邦資金，推動造價55億元、連接布碌崙(布魯克林)與皇后區的「跨區快線」(Interborough Express，IBX)輕軌計畫。(霍楚辦公室提供)

大都會運輸署(MTA)正研究如何不依賴聯邦資金，推動造價55億元、連接布碌崙(布魯克林)與皇后區的「跨區快線」(Interborough Express，IBX)輕軌計畫，以免項目因川普政府干預紐約交通建設資金而遭拖延。

MTA主席兼行政總裁利博(Janno Lieber)近日在MTA董事會資本建設委員會上表示，按慣例，像「跨區快線」這樣大規模的新鐵路線，且預計每日可服務16萬至20萬名乘客，通常應由聯邦資金支持，但在目前政治環境下取得聯邦補助可能困難，因此正在制定不同的籌資策略。

「跨區快線」計畫由州長霍楚(Kathy Hochul)五年前提出，擬將一條使用率較低、從布碌崙南部通往皇后區中部與西部的貨運鐵路線，改造為客運輕軌。路線預計從布碌崙日落公園延伸至皇后區傑克森高地(Jackson Heights)，可銜接17條地鐵線及50多條公車路線，大幅改善兩區居民前往就業、教育、文化與商業中心的交通便利。

MTA目前正進行設計與工程規畫，並已展開州級的環境審查，官員預計相關工作可於明年底前完成。利博表示，MTA希望在數年內具備動工條件，並能盡快進入施工。他強調，MTA仍會申請聯邦資金，但根據本屆政府分配酌情補助資金的方式，也必須同步尋找替代方案。

事實上，「跨區快線」在拜登政府時期曾取得一筆聯邦補助，用於早期設計及環境審查成本。但在川普第二任期，聯邦政府對紐約多項交通建設態度強硬，包括試圖切斷第二大道地鐵及紐約與新澤西共建的門戶隧道計畫(Gateway Tunnel)項目資金。

交通倡議人士表示，對布碌崙與皇后區居民而言，「跨區快線」是一項等待已久的交通改善工程。若MTA決定放棄聯邦資金，「跨區快線」屆時只需依據紐約州「州環境品質審查法」審查，總統或聯邦政府也較難藉審查拖延工程。

目前，MTA尚未說明若無聯邦資金，將如何補足「跨區快線」所需的經費。2025至2029年MTA資本計畫已為「跨區快線」列入27億5000萬元資金，相當於項目總成本的一半。部分資金可能來自州府。

川普 布魯克林 MTA 跨區快線

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