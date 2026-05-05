華女遭精神病患攻擊 高德曼伸援

聯邦眾議員高德曼表示，其團隊將持續跟進個案，盡力協助無辜受襲的傅女士及其家庭取得所需資源。(圖片由高德曼辦公室提供)

曼哈頓華埠 上月一宗隨機持刀襲擊事件引發社區關注。受害者傅女士於華埠格蘭街(Grand St.)附近遭一名男子無故持刀襲擊，傷勢嚴峻。涉案嫌犯其後已被警方逮捕，卻因其患有精神疾病且缺乏經濟能力，令傅女士在追討賠償方面困難重重。

本報曾報導，上月3日晚高峰時段，正準備搭車回家的傅女士突遭陌生男子連捅數刀，雙手被嚴重割傷，臉部傷口深及唇部，幾近毀容；腹部則因遭到深刺，導致小腸受損；在醫院經過長達十小時的生死搶救才脫離危險。

事發後，傅女士前往國會眾議員高德曼(Dan Goldman)設於華埠的流動辦公室尋求協助。高德曼辦公室為其提供多方面支援，包括對接移民律師、幫助嘗試申請U簽證、協助申請紐約州受害者補償計畫(New York State Office of Victim Services)，以及協助聯繫整形及後續醫療資源。

然而，由於涉案嫌犯患有精神疾病且缺乏經濟能力，傅女士在尋求民事賠償方面面臨重大困難。高德曼表示，其團隊將持續跟進個案，盡力協助傅女士及其家庭取得所需資源。

高德曼指出，此案再次凸顯亞裔 社區面對隨機暴力犯罪時的脆弱處境，以及現行精神健康體系長期資源不足的問題。他強調，聯邦層面對醫療補助(Medicaid)中長期精神病治療資源的削減，導致部分患者無法獲得穩定治療，繼而流落街頭，對社區安全構成隱患。

為此，高德曼已在國會推動兩項立法。「高慧民提案」(Michelle Alyssa Go Act)旨在增加符合Medicaid資格的住院精神病床位，並要求相關機構達到循證治療標準；「加強嚴重精神疾病醫療補助法案」(Strengthening Medicaid for Serious Mental Illness Act)則允許各州為患有嚴重精神疾病的成年人提供更多治療服務，從源頭減少危機事件發生。

「若精神病患者得到妥善處置，傅女士遭遇的慘案原本可以被避免」，高德曼強調，公共安全與精神健康服務密不可分。

華埠民主黨65D區領袖于金山表示，其位於東百老匯怡東商場的服務處，每月第一個星期五都會有高德曼辦公室員工為居民解決從移民到醫療福利的各類問題，希望遇到困難的市民積極尋求幫助。