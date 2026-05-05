天景購物中心 Hello Kitty咖啡車、花藝慶佳節

天景購物中心將於5月9日(周六)中午12時至下午3時，在商場四樓舉辦「母親節幸福小鎮」主題活動。(主辦方提供)

母親節將至，位於皇后區法拉盛 的天景購物中心將於5月9日(周六)中午12時至下午3時，在商場四樓舉辦「母親節幸福小鎮」(Mom's Sweet Town)主題活動，結合Hello Kitty咖啡車、花藝手作及親子互動體驗，邀請民眾共度節日前夕。

主辦方表示，活動以「小鎮」為概念，在商場內設置多個主題區域，提供拍照、手作及互動體驗。其中，現場將有Hello Kitty主題咖啡車進駐，販售甜點及相關周邊商品，並設置拍照區供民眾留影。

此外，活動亦安排花藝手作體驗，由TikTok 花藝創作者現場教學。民眾出示當日商場消費滿50元的小票，即可參與製作花束。現場同時設有卡片製作區，提供民眾書寫母親節祝福。

天景購物中心業主Acadia Realty Trust資深行銷經理孫偉家表示，母親節是家庭團聚的重要時刻，希望透過多元活動形式，為民眾提供與家人共度時光的機會。

活動免費開放參加，各項體驗名額有限，詳情可查詢商場官網theshopsatskyviewny.com/events/mothersday/或社群平台。