曼哈頓懸日、藍月亮5月重臨紐約 流星雨到月中仍可見

著名的曼哈頓懸日奇景預計將於5月登場。(美聯社)

隨著5月到來，紐約市 民將迎來一場豐富的視覺盛宴。從本月初的全月慶典，到月中跨越數周的流星雨，再到月底舉世聞名的「曼哈頓 懸日」(Manhattanhenge)，天文學家指出，今年5月的紐約星空將「非常活躍且令人興奮」。

本月以超級月亮拉開序幕。5月1日當晚滿月時分，由於月亮運行到「近地點」附近，在視覺上的直徑比平時大約14%，亮度也提升約30%，使超級月亮尤為龐大且壯觀，在當晚吸引不少天文迷欣賞。布碌崙 「綠林公墓」(Green-Wood Cemetery)也為此舉辦「月亮節」(MoonFest)，邀請科學家及歷史學家主講月球對地球的影響，並架設望遠鏡讓公眾近距離觀察月球表面的環形山。

錯過超級月亮的讀者也不需要感到可惜，本月31日還將迎來第二個滿月，屆時民眾將可看到「藍月亮」(Blue Moon)，這一現象每兩至三年才出現一次。

流星雨方面，水瓶座流星雨(Eta Aquarids)已於上月開始，將持續至5月21日(周四)。這場年度流星雨由哈雷彗星(Halley's Comet)掠過地球時留下的冰岩碎片所形成，流星速度接近每小時15萬哩，拖曳的光尾有時可持續數分鐘。哈雷彗星以76年為周期繞日運行，下一次回歸要等到2061年。天文學家指出，儘管紐約市的光汙染不理想，「仍然可以捕捉到一些流星」。

最受攝影愛好者推崇的曼哈頓懸日則將於5月28日(周四)晚上8時14分登場，屆時落日將與城市街道網格精準對齊，形成夕陽沒入摩天大樓峽谷的壯麗景象；翌日晚上則可看到太陽下緣與街格對齊的效果。觀賞最佳地點包括曼哈頓14街、23街、34街、42街及72街，布碌崙河濱、以及皇后區的獵人角(Hunters Point)均是熱門觀賞點。下一次曼哈頓懸日將於7月11日(周六)及12日(周日)重臨。