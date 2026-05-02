紐約亞裔律師協會創辦人莫虎 獲亞裔聯邦官員協會終身成就獎

紐約亞裔律師協會創辦人莫虎，獲亞裔聯邦官員協會頒發終身成就獎。(記者劉梓祁／攝影)

紐約亞裔 律師協會(Asian American Bar Association of New York)共同創辦人莫虎(Hugh H. Mo)榮獲亞裔聯邦官員協會(Society of Asian Federal Officers)頒發的「終身成就獎」，以表彰其數十年來在法律與公共服務領域的貢獻。頒獎典禮5月1日在華埠 舉行的第35屆年度頒獎暨獎學金晚宴上進行。

紐約亞裔律師協會對莫虎獲得「終身成就獎」表示祝賀。該會說，莫虎為協會創會成員之一，多年來致力於推動亞裔法律專業人士發展，奠定組織基礎，對紐約亞裔法律界影響深遠；他也曾於2024年獲協會頒發「劉德光開拓者獎」(Norman Lau Kee Trailblazer)。

亞裔律師協會表示，莫虎曾任曼哈頓地區檢察官辦公室助理檢察官(ADA)，期間曾指導時任助理檢察官、後來成為最高法院大法官的索多馬友(Sonia Sotomayor)；他後來出任紐約市 警(NYPD)審訊事務副局長(Deputy Commissioner in Charge of Trials)，成為該部門歷史上首位晉升至此高階職位的亞裔。

莫虎也是市警亞裔警官協會(AAPEX)創辦人、榮譽會長及主席，長期促進亞裔警務人員的發展和推廣，並在市政層面為亞裔社群發聲，連結法律專業與公共政策。

亞裔律師協會會長Varuna Bhattacharyya說，莫虎的開創性領導深刻塑造了亞裔在紐約法律與執法體系中的地位，「這項終身成就獎是對其卓越貢獻的最佳肯定。他畢生致力於為他人開創機會，無論是在法庭還是警界，均留下深遠影響」。

莫虎生於上海，九歲時來美，後在紐約大學攻讀歷史和政治科學，1973獲得學士學位。1976年，他從波士頓大學獲得法學博士學位。

莫虎在1994年創立個人律師事務所，代表個人和公司處理刑事和民事訴訟事宜。

前紐約州上訴法庭首席法官伍元天(Randall Eng)，也獲得亞裔聯邦官員協會頒發「年度人物獎」。