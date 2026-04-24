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詐騙搭上AI 經文處講座：勿信「穩賺不賠」

記者戴慈慧╱紐約報導
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法拉盛台灣會館舉辦防詐騙講座，向僑胞說明常見詐騙手法與防範重點。（記者戴慈慧╱攝...
法拉盛台灣會館舉辦防詐騙講座，向僑胞說明常見詐騙手法與防範重點。（記者戴慈慧╱攝影）

隨著生成式人工智慧AI快速發展，詐騙手法也跟著升級。駐紐約台北經濟文化辦事處23日在法拉盛台灣會館舉辦「全民防範詐騙講座」，由經文處法務祕書賴奕辰主講，結合實際案例，分析AI如何改變詐騙生態，提醒僑胞面對日益翻新的詐騙陷阱，除了提高警覺，更要養成即時查證的習慣。

賴奕辰指出，AI工具普及後，詐騙集團製作假網站、假投資平台、假訊息的成本大幅降低，甚至連聲音、影像都可以高度擬真，讓民眾更難從表面辨識真偽。過去或許還能從網站粗糙、語句不通順看出破綻，如今許多詐騙內容已做得相當細緻，民眾稍有不慎，就可能掉入圈套。

講座中也提到近年常見的投資詐騙，即俗稱的「殺豬盤」。詐騙集團先以「保證獲利」、「穩賺不賠」、「短期高報酬」等話術吸引被害人，再透過前期小額出金建立信任，誘使受害人持續加碼，最後再整筆捲走。賴奕辰提醒，凡是標榜高報酬、低風險，甚至催促民眾在短時間內匯款或下決定的投資機會，都應格外小心。

除了投資詐騙外，賴奕辰也分析詐騙集團慣用的心理戰術，包括假冒電信公司、警方、檢察官或其他公務機關人員，以「偵查不公開」、「帳戶涉及案件」、「必須立刻監管資金」等說法製造恐慌，使受害人不敢向外求助。他指出，這類詐騙往往不是單一角色，而是由多人分工、層層設局，讓受害人一步步失去判斷力。

他也特別提醒，家中長者往往是詐騙集團鎖定的主要對象，而受害人被騙後，最難承受的常常不只是金錢損失，還包括來自家人的責備與自責感。

面對層出不窮的詐騙手法，賴奕辰整理出防詐「四字訣」：「停、想、查、拒」。即接獲可疑訊息時，先停下動作；再想一想內容是否合理；接著透過官方管道、銀行或親友協助查證；最後拒絕提供個人資料、帳戶密碼或依指示匯款。

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