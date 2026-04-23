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市府闢首座社區菜園 打造城市健康力

記者范航瑜╱紐約報導
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市衛生局22日宣布，在布碌崙(布魯克林)布朗斯維爾社區健康行動中心(Browns...
市衛生局22日宣布，在布碌崙(布魯克林)布朗斯維爾社區健康行動中心(Brownsville Neighborhood Health Action Center)後方開闢全市首座社區菜園，對外免費開放。(取自市衛生局局長X平台官方帳號@NYCHealthCommr)

為慶祝地球日(Earth Day)，市衛生局22日宣布，在布碌崙(布魯克林)布朗斯維爾社區健康行動中心(Brownsville Neighborhood Health Action Center)後方開闢全市首座社區菜園，對外免費開放。菜園周一至周五上午9時至下午4時開放，園藝課程將於5月啟動。

菜園內計畫種植西瓜、哈密瓜、甜椒、玉米、秋葵等蔬果，以及薄荷、鼠尾草、香芹等香草。所有收成均免費供社區居民取用，並提供教育課程與社區活動。除了提供蔬果，衛生局也計畫在此開展一系列配套課程，涵蓋心理健康與抗壓、糖尿病及高血壓管理、烹飪與營養教育、青少年與學校外展活動，以及食物援助等。

市衛生局長馬丁(Alister Martin)醫生表示，糖尿病、心臟病等慢性病威脅紐約市民健康，健康飲食是有效的對抗利器。「我們在布朗斯維爾播下的不只是種子，更是健康、連結與希望。社區菜園讓更多居民能夠取得新鮮蔬果，這是改善公共衛生、賦權社區的重要一步」。

該菜園所在的戶外空間過去曾舉辦大型社區活動，單次吸引逾千人出席。市衛生局表示，菜園落成後，這片空間將繼續作為活動場地，並與菜園項目相互結合。研究表明，社區菜園能改善居民獲取健康食物的管道，並增加鄰里互動的機會。

菜園的開幕也與市衛生局多項既有的營養援助計畫相輔相成。「好物計畫」(Get the Good Stuff)為使用糧食券(SNAP)福利的市民提供等額優惠，每消費一元可獲一元補貼，每日上限十元，可用於下次購買合資格蔬果豆類；「送菜到家計畫」(Groceries to Go)則為患有高血壓或糖尿病、同時面對食物緊缺的市醫療保健(NYC Care)會員提供每月購物額度，購買新鮮蔬果可享五折優惠，每月最多節省30元。此外，市府也透過「健康農夫市集券」(Health Bucks)計畫，讓使用SNAP福利在農夫市集消費的居民，每花兩元即可獲兩元優惠券，每日上限十元，全年均可在接受電子轉帳(EBT)的農夫市集兌換。

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