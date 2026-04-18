紐約植物園5月推「Flower Power」特展

紐約植物園將於5月23日至10月18日推出「Flower Power」特展。(圖自NYBG官網)

紐約植物園 將於5月23日至10月18日推出「Flower Power」特展，透過花卉展示、藝術作品與戶外裝置，回顧花朵在1960年代美國社會與流行文化中的象徵意義。

這項展覽將在布朗士 園區內多處展開，內容包括主題花藝布置、裝置藝術，以及設於Mertz Library藝術畫廊的專題展區。植物園表示，展覽主軸聚焦花朵如何在六○年代成為和平、反戰與親近自然等社會思潮的代表符號。

紐約植物園公布的展品中，包括安迪沃荷(Andy Warhol)1964年的「Flowers」系列作品，另有海報、攝影、拼貼與時尚相關展件，呈現花卉意象在藝術創作及社會運動中的運用。參展內容也觸及當時女性主義與環保意識興起的時代背景。

戶外展區則規畫大型和平符號植物裝置、彩繪巴士及多件呼應六○年代視覺風格的藝術作品，讓民眾在賞花之餘，也能感受當年流行文化與社會氛圍的變化。溫室與水景區也將配合展覽主題，安排相關植物景觀展示。

除了日間展覽外，植物園也將自5月30日起於部分周五晚間推出「Flower Power Nights」活動，內容包括燈光秀、現場音樂、手作體驗與市集，提供不同於白天的參觀方式。

紐約植物園位於布朗士2900 Southern Blvd.，會員預展為5月22日，夜間活動門票預定4月16日起開售。