紐約植物園5月推「Flower Power」特展
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紐約植物園將於5月23日至10月18日推出「Flower Power」特展，透過花卉展示、藝術作品與戶外裝置，回顧花朵在1960年代美國社會與流行文化中的象徵意義。
這項展覽將在布朗士園區內多處展開，內容包括主題花藝布置、裝置藝術，以及設於Mertz Library藝術畫廊的專題展區。植物園表示，展覽主軸聚焦花朵如何在六○年代成為和平、反戰與親近自然等社會思潮的代表符號。
紐約植物園公布的展品中，包括安迪沃荷(Andy Warhol)1964年的「Flowers」系列作品，另有海報、攝影、拼貼與時尚相關展件，呈現花卉意象在藝術創作及社會運動中的運用。參展內容也觸及當時女性主義與環保意識興起的時代背景。
戶外展區則規畫大型和平符號植物裝置、彩繪巴士及多件呼應六○年代視覺風格的藝術作品，讓民眾在賞花之餘，也能感受當年流行文化與社會氛圍的變化。溫室與水景區也將配合展覽主題，安排相關植物景觀展示。
除了日間展覽外，植物園也將自5月30日起於部分周五晚間推出「Flower Power Nights」活動，內容包括燈光秀、現場音樂、手作體驗與市集，提供不同於白天的參觀方式。
紐約植物園位於布朗士2900 Southern Blvd.，會員預展為5月22日，夜間活動門票預定4月16日起開售。
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