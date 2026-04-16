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「衛星寶寶」離散記憶… 耶魯華裔導演林玲籌拍短片

記者高雲兒╱紐約報導
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林玲在宣傳短片中介紹自己。(宣傳短片截圖)
林玲在宣傳短片中介紹自己。(宣傳短片截圖)

在紐約華人社區，「衛星寶寶」(Satellite Baby)並非陌生的詞彙。這些在美國出生、隨即被送回祖籍國由長輩撫養，待學齡期再返美的孩子，經歷了跨越太平洋的兩次斷裂。就讀耶魯大學電影與媒體研究專業的青年導演林玲(Cynthia Lin)，目前正將這段特殊群體的生命經驗轉化為電影語言，其畢業短片「螢火蟲的送葬行列」(A Funeral Procession of Fireflies)已進入關鍵開發階段。

林玲也曾是衛星寶寶。出生後不久，她被送回福建福州老家，直到五歲才重返美國。對她而言，五歲前的視覺記憶幾乎是一片空白，唯有聽覺與嗅覺能勾連起家鄉的影子。

「對那段時間的我來說，父母更像是一個符號，而不是具體的人。」林玲回憶。當時與父母的聯繫，僅靠著長途電話中夾雜著雜訊的聲音，以及遠方匯來的款項。這種「聲音與金屬（錢）」構成的家庭關係，成為她日後創作的出發點。她試圖在短片中，利用福州市場的喧囂聲、鐵門開合的撞擊聲，重新拼湊出那段「失蹤的童年」。

與許多描寫「追逐美國夢」的移民文學不同，林玲的這部作品選擇了一個更為殘酷且少見的視角。故事背景設定在1990年代的福州農村，當時的出國潮席捲全城，兩姊妹在岸邊苦苦等待一艘能帶她們前往美國與母親團聚的船。

然而，劇本的轉折在於──最終只有一名孩子離開了。林玲表示：「我們平時看到的敘事大多聚焦於那些成功抵達美國的人，但我想問的是，那些因為名額、金錢或各種意外而『留下來』的人，他們的人生又被這種等待如何磨蝕？」

在拍攝準備過程中，林玲面臨最大的挑戰是「語言的真實性」。為了還原當年福州的社會氛圍，她堅持全片使用福州話。然而，隨著時代變遷，即便是在美國的二代移民或家鄉的年輕人，能流利說出方言的演員已寥寥無幾。

「方言不只是溝通工具，它承載了那個地域特有的情感溫度。」林玲表示，目前團隊仍持續在尋找合適的演員，希望透過最原汁原味的語言，引起華人社區甚至是國際影展的共鳴。她希望透過這部作品，讓更多人理解「衛星寶寶」這個群體背後，那些鮮為人知的犧牲與等待。

這部具有深度社會關懷的作品，已入選多項國際影像開發計畫，且已在Seed&Spark平台啟動公開募資，預計將用於場景勘查、演員培訓及後期製作。林玲表示，仍在尋求相關資源與合作機會，包括演員與製作人員等，對相關領域有興趣者可進一步聯繫了解[email protected]

就讀耶魯大學電影與媒體研究專業的青年導演林玲(Cynthia Lin)，正籌拍衛...
就讀耶魯大學電影與媒體研究專業的青年導演林玲(Cynthia Lin)，正籌拍衛星寶寶相關短片。(受訪者提供)

出生後不久，林玲便被送回福建福州老家，直到五歲才重返美國。(宣傳短片截圖)
出生後不久，林玲便被送回福建福州老家，直到五歲才重返美國。(宣傳短片截圖)

耶魯大學 華人

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