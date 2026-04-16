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總統日徵文比賽 布碌崙2華裔小學生獲獎

記者胡聲橋／紐約報導
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國會眾議員瑪麗奧與布碌崙賽區的獲獎者合影。(瑪麗奧辦公室提供)
國會眾議員瑪麗奧與布碌崙賽區的獲獎者合影。(瑪麗奧辦公室提供)

國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)近日分別在史泰登島和南布碌崙(布魯克林)的選區辦公室，為2026年總統日徵文比賽獲獎者頒獎。布碌崙兩名華裔小學生—四年級的何玉林(Yulian Feng He，音譯)和朱艾莉森(Allison Zhu，音譯)成為這次徵文比賽的獲獎者。

來自紐約州國會第11選區的小學生(三至五年級)受邀參加這次比賽，撰寫文章闡述，如果當選美國總統，將如何改善社區。比賽分史島和布碌崙兩個賽區。在今年布碌崙賽區的比賽中，來自203小學(P.S. 203)的何玉林獲得了四年級組的第二名；來自成功學院(Success Academy)的朱艾莉森獲得了五年級組的第二名，朱艾莉森曾在去年的比賽中獲得過四年級組第一名，今年是花開二度。

「每年，我們的辦公室都會收到來自全選區學生的數百篇總統日徵文比賽作品，這些作品展現了他們如果當選美國總統，將如何改善我們的社區和國家的想法，」國會議員瑪麗奧說，「今年，我們辦公室收到的參賽作品數量創歷史新高，充分展現了史島和布碌崙學生的才華、創造力和公民自豪感。我很高興看到他們對醫療保健、遊民、垃圾、住房負擔能力和動物福利等各種問題的思考，並為今年的獲獎者們的傑出作品感到自豪」。

獲獎者在頒獎儀式上，分享了他們撰寫文章的想法。頒獎儀式後，瑪麗奧還與獲獎者座談，討論一些具體問題。

紐約州 布魯克林 史泰登島

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