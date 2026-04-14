8大道華人發起「夢響計畫」 打造社區音樂交流平台

由8大道一批華人推出的「夢響計畫」，是一個開放給當地年輕人、留學生聚在一起玩音樂的免費平台。(記者顏潔恩╱攝影)

由布碌崙(布魯克林)日落公園8大道 一批華人 推出的「夢響計畫」(Dream Weavers)，是一個開放給當地年輕人、留學生聚在一起玩音樂的免費平台，除由此訓練膽量並提高自信外，還會獲得演出和曝光機會；發起人表示，推出該計畫的初衷是希望民眾在空閒時間裡，可以通過音樂這個共同愛好進行交流，「大家可以玩音樂、放鬆一下」。

據發起人之一的李超敏介紹，「夢響計畫」在去年12月成立，核心團隊約有15人，而此前已舉辦過幾次試水活動，義工多達20人，大多都是「朋友帶朋友」的形式加入，「很多人既是志願者、也是表演者」；他也強調，該項目的成員們都有全職工作，大家都是出於對音樂、以及社區服務的熱愛而出錢出力。

在一名社區人士的支持下，「夢響計畫」獲得了位於62街641號的一處場地使用權，該場地早上為華人舞廳所用，但到了晚間供「夢響計畫」發揮；李超敏說，場地內當前有基本的設施，且有舞台、音響設備、桌椅、熱水和洗手間的必要條件。

「不管你是來聽的、來表演的，還是只是想感受現場氛圍的都可以」，李超敏說道，這個場所既不收錢，也不對玩音樂的人設立門檻，「哪怕你不會玩樂器，只是喜歡唱歌，也可以上台嘗試」。

李超敏說，他們的目標是建立一個眾人可以聚集的平台，且培養年輕人對音樂的興趣愛好；比起制度與規模，他們更在意的是那份初心，「很多年輕人在美國打拚，下班後其實沒有一個可以去的地方。我們想做的，就是讓大家不用花錢，也能有一個地方聚在一起，玩音樂、放鬆一下。」

對於「夢響計畫」的起源，李超敏說是在機緣巧合下認識一班搞藝術創作的朋友所致；他本身過去是一名探店博主，對視頻拍攝和影像剪輯很感興趣，自己在學習的過程中也結識了用其他途徑創作的人，當中有學導演、編劇、音樂等的藝術家。

幾人對創作很感興趣，也因此拍攝了一部微電影，有不錯的反響，隨著認識的人愈來愈多，他們獲得的資源也逐漸增加；李超敏後來通過朋友認識一位在8大道經營餐館且也是音樂人的朋友，幾人數次以歌會友後，決定想為社區做點事情，而通過音樂連結人心的「夢響計畫」由此誕生。

儘管目前參與到「夢響計畫」的樂隊或音樂人多為日落公園居民，但也吸引愈來愈多其他行政區的音樂愛好者，特別是來自曼哈頓、新澤西、甚至長島的留學生群體。

「夢響計畫」至今已舉辦過多場試水演出，也引發不小的關注，讓團隊積累了一些經驗和信心；李超敏形容，他們在不斷的嘗試中，已找到更清晰的方向，將「夢響計畫」定位為一個長期、穩定的社區音樂平台。

除4月的音樂培訓企畫外，「夢響計畫」也預計在6月夏天於日落公園舉辦香港搖滾樂團Beyond紀念音樂會，目前已有許多人積極報名；對於有興趣報名、或想要使用「夢響計畫」訓練場地的民眾，則可在追蹤其小紅書、抖音平台聯繫。