紐約市長曼達尼聯手HBO導演 向鷹架亂象宣戰

市長曼達尼(右)以就任百日為契機，聯同HBO紀錄片導演威爾森(左)發布一段逾五分鐘的公益短片，矛頭直指全市鷹架亂象。(截自視頻直播)

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)日前以就任百日為契機，聯同HBO 紀錄片導演威爾森(John Wilson)發布一段逾五分鐘的公益短片，矛頭直指全市鷹架亂象，承諾透過提高罰款及限制延伸範圍等措施，還市民一個更整潔的城市面貌。

短片由市長辦公室製作，由曼達尼旁白，威爾森掌鏡，並穿插多名普通市民的受訪片段，道出鷹架遮天蔽日、令人備感壓迫的事實。曼達尼在片中坦言，建築維修工程固然需要搭建鷹架，但這些構築物往往在完工後仍久留不撤，「鷹架奪走了這座城市的美，令生活在這裡的人感到侷促、壓抑、喘不過氣。」

威爾森曾於2020年在其HBO節目「約翰•威爾森：紐約不聚焦」(How to with John Wilson)中，以紐約市 無處不在的鷹架迷宮為題材拍攝專輯，此番重出江湖再度聚焦這一城市痼疾。在短片結尾，他向曼達尼直問：為何此前無人出手整治？

為扭轉積習，曼達尼宣布兩項具體措施。一是提高針對搭建超過兩年鷹架的罰款金額，藉此增加業主的怠慢代價；二是禁止承建商搭建超出所服務建築物40呎以外的擋板，以限制鷹架的擴張範圍。他解釋，現行制度下業主幾乎沒有誘因主動拆除及重建鷹架，導致亂象一再拖延，而上述措施正是要打破這一僵局。

曼達尼指出，全市有為數不少的鷹架已矗立逾15年，儼然成了街頭風景的一部分，市民早已見怪不怪，卻渾然不知這不過是一個個可以改變的政治決定。「城市生活中有許多我們習以為常的事，彷彿這就是身為紐約客的代價，但其實這些都是政治選擇，我們完全可以做出不同的決定。」